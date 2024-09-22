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На Украине эвакуировали треть населения города в Сумской области - РИА Новости, 22.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 22.09.2024 (обновлено: 15:29 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/evakuatsiya-1974105542.html
На Украине эвакуировали треть населения города в Сумской области
На Украине эвакуировали треть населения города в Сумской области - РИА Новости, 22.09.2024
На Украине эвакуировали треть населения города в Сумской области
Почти треть населения 30-тысячного города Глухов в Сумской области эвакуирована, заявили в местной областной администрации. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T15:17
2024-09-22T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Почти треть населения 30-тысячного города Глухов в Сумской области эвакуирована, заявили в местной областной администрации. Глухов расположен на севере Сумской области Украины. От города до границы с РФ менее 10 километров. Согласной данным из открытых источников на 2022 год, население Глухова составляет почти 32 тысячи человек. "В городе Глухов уже эвакуировано почти треть населения, в том числе почти 70% детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Сумской областной администрации. Генштаб ВСУ 13 августа заявил о введении запрета на перемещение "всех категорий граждан" в 20-километровой приграничной зоне в Сумской области. Решение аргументируется возросшей интенсивностью боевых действий. В начале августа глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх также сообщил об обязательной эвакуации из еще 23 населенных пунктов региона, речь шла примерно о шести тысячах жителей. О проведении эвакуации жителей в десятикилометровой зоне у границы с Россией местные власти заявили еще в мае. Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей.
https://ria.ru/20240922/svo-1974095997.html
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в мире, сумская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине эвакуировали треть населения города в Сумской области

Власти Сумской области эвакуировали треть населения 30-тысячного города Глухов

CC BY-SA 3.0 IGO / / ГлуховГород Глухов в Сумской области
Город Глухов в Сумской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
CC BY-SA 3.0 IGO / / Глухов
Город Глухов в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Почти треть населения 30-тысячного города Глухов в Сумской области эвакуирована, заявили в местной областной администрации.
Глухов расположен на севере Сумской области Украины. От города до границы с РФ менее 10 километров. Согласной данным из открытых источников на 2022 год, население Глухова составляет почти 32 тысячи человек.
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"В городе Глухов уже эвакуировано почти треть населения, в том числе почти 70% детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Сумской областной администрации.
Генштаб ВСУ 13 августа заявил о введении запрета на перемещение "всех категорий граждан" в 20-километровой приграничной зоне в Сумской области. Решение аргументируется возросшей интенсивностью боевых действий.
В начале августа глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх также сообщил об обязательной эвакуации из еще 23 населенных пунктов региона, речь шла примерно о шести тысячах жителей. О проведении эвакуации жителей в десятикилометровой зоне у границы с Россией местные власти заявили еще в мае.
Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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