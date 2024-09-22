https://ria.ru/20240922/evakuatsiya-1974105542.html

На Украине эвакуировали треть населения города в Сумской области

На Украине эвакуировали треть населения города в Сумской области - РИА Новости, 22.09.2024

На Украине эвакуировали треть населения города в Сумской области

Почти треть населения 30-тысячного города Глухов в Сумской области эвакуирована, заявили в местной областной администрации. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T15:17

2024-09-22T15:17

2024-09-22T15:29

специальная военная операция на украине

в мире

сумская область

россия

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974105732_524:655:1920:1440_1920x0_80_0_0_4fc0506e26ef3e8152df2f1b470d8fe8.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Почти треть населения 30-тысячного города Глухов в Сумской области эвакуирована, заявили в местной областной администрации. Глухов расположен на севере Сумской области Украины. От города до границы с РФ менее 10 километров. Согласной данным из открытых источников на 2022 год, население Глухова составляет почти 32 тысячи человек. "В городе Глухов уже эвакуировано почти треть населения, в том числе почти 70% детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Сумской областной администрации. Генштаб ВСУ 13 августа заявил о введении запрета на перемещение "всех категорий граждан" в 20-километровой приграничной зоне в Сумской области. Решение аргументируется возросшей интенсивностью боевых действий. В начале августа глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх также сообщил об обязательной эвакуации из еще 23 населенных пунктов региона, речь шла примерно о шести тысячах жителей. О проведении эвакуации жителей в десятикилометровой зоне у границы с Россией местные власти заявили еще в мае. Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей.

https://ria.ru/20240922/svo-1974095997.html

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

сумская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сумская область, россия, украина, вооруженные силы украины