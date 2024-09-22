https://ria.ru/20240922/evakuatsiya-1974105542.html
На Украине эвакуировали треть населения города в Сумской области
На Украине эвакуировали треть населения города в Сумской области - РИА Новости, 22.09.2024
На Украине эвакуировали треть населения города в Сумской области
Почти треть населения 30-тысячного города Глухов в Сумской области эвакуирована, заявили в местной областной администрации. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T15:17
2024-09-22T15:17
2024-09-22T15:29
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Почти треть населения 30-тысячного города Глухов в Сумской области эвакуирована, заявили в местной областной администрации. Глухов расположен на севере Сумской области Украины. От города до границы с РФ менее 10 километров. Согласной данным из открытых источников на 2022 год, население Глухова составляет почти 32 тысячи человек. "В городе Глухов уже эвакуировано почти треть населения, в том числе почти 70% детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Сумской областной администрации. Генштаб ВСУ 13 августа заявил о введении запрета на перемещение "всех категорий граждан" в 20-километровой приграничной зоне в Сумской области. Решение аргументируется возросшей интенсивностью боевых действий. В начале августа глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх также сообщил об обязательной эвакуации из еще 23 населенных пунктов региона, речь шла примерно о шести тысячах жителей. О проведении эвакуации жителей в десятикилометровой зоне у границы с Россией местные власти заявили еще в мае. Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей.
https://ria.ru/20240922/svo-1974095997.html
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине эвакуировали треть населения города в Сумской области
Власти Сумской области эвакуировали треть населения 30-тысячного города Глухов
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.
Почти треть населения 30-тысячного города Глухов в Сумской области эвакуирована, заявили в местной областной администрации
.
Глухов расположен на севере Сумской области Украины. От города до границы с РФ менее 10 километров. Согласной данным из открытых источников на 2022 год, население Глухова составляет почти 32 тысячи человек.
"В городе Глухов уже эвакуировано почти треть населения, в том числе почти 70% детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Сумской областной администрации.
Генштаб ВСУ 13 августа заявил о введении запрета на перемещение "всех категорий граждан" в 20-километровой приграничной зоне в Сумской области. Решение аргументируется возросшей интенсивностью боевых действий.
В начале августа глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх также сообщил об обязательной эвакуации из еще 23 населенных пунктов региона, речь шла примерно о шести тысячах жителей. О проведении эвакуации жителей в десятикилометровой зоне у границы с Россией местные власти заявили еще в мае.
Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей.