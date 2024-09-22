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Многодетная мама рассказала, как эвакуировалась из Курской области - РИА Новости, 22.09.2024
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04:18 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/evakuatsiya-1974055271.html
Многодетная мама рассказала, как эвакуировалась из Курской области
Многодетная мама рассказала, как эвакуировалась из Курской области - РИА Новости, 22.09.2024
Многодетная мама рассказала, как эвакуировалась из Курской области
Многодетная мама из Кореневского района Курской области рассказала РИА Новости, как с мужем и грудным ребенком эвакуировалась из деревни после того, как около... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T04:18
2024-09-22T04:18
россия
суджа
курская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 22 сен — РИА Новости. Многодетная мама из Кореневского района Курской области рассказала РИА Новости, как с мужем и грудным ребенком эвакуировалась из деревни после того, как около их дома упали три ракеты ВСУ. Мария Иванова сейчас живет в Курске у родственников, в ПВР пришла за гуманитарной помощью. С мужем и детьми 18, 6 лет и 10 месяцев они уехали из Коренево 6 августа. "Мы бежали, можно сказать, потому что мы ночью не спали. Суджа находится рядом, мы слышали, как бомбили Суджу, это ужасно. У нас тоже прилетели три ракеты ... Наш дом совсем рядом, метров 500. Было очень страшно", - призналась она. "Слава богу, успели вырваться... Беспилотники летали (над трассой - ред.), но нам повезло", - добавила собеседница агентства. По ее словам, у них в Коренево остался большой дом, в который, по словам соседей, наведывались мародеры. "Разбиты окна, вынесены какие-то вещи, бытовая техника. Мы не знаем, жили они там или нет, знаем, что обчистили дом. Но ничего, все это можно нажить, лишь бы живы, и спасибо людям, которые помогают и принимают активное участие в помощи", - заметила Мария. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,6 тысячи военных, 124 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240922/vsu-1974053913.html
https://ria.ru/20240920/ochevidetsa-1973745279.html
https://ria.ru/20240919/mongol-1973546062.html
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россия, суджа, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Россия, Суджа, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Многодетная мама рассказала, как эвакуировалась из Курской области

Многодетная мама рассказала про эвакуацию после падения трёх ракет ВСУ у дома

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация жителей
Эвакуация жителей - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация жителей . Архивное фото
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КУРСК, 22 сен — РИА Новости. Многодетная мама из Кореневского района Курской области рассказала РИА Новости, как с мужем и грудным ребенком эвакуировалась из деревни после того, как около их дома упали три ракеты ВСУ.
Мария Иванова сейчас живет в Курске у родственников, в ПВР пришла за гуманитарной помощью. С мужем и детьми 18, 6 лет и 10 месяцев они уехали из Коренево 6 августа.
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Житель Курской области рассказал, как выжил после обстрела ВСУ
03:40
"Мы бежали, можно сказать, потому что мы ночью не спали. Суджа находится рядом, мы слышали, как бомбили Суджу, это ужасно. У нас тоже прилетели три ракеты ... Наш дом совсем рядом, метров 500. Было очень страшно", - призналась она.
"Слава богу, успели вырваться... Беспилотники летали (над трассой - ред.), но нам повезло", - добавила собеседница агентства.
По ее словам, у них в Коренево остался большой дом, в который, по словам соседей, наведывались мародеры.
"Разбиты окна, вынесены какие-то вещи, бытовая техника. Мы не знаем, жили они там или нет, знаем, что обчистили дом. Но ничего, все это можно нажить, лишь бы живы, и спасибо людям, которые помогают и принимают активное участие в помощи", - заметила Мария.
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ВСУ обстреливали копавших картошку жителей Курской области
20 сентября, 04:21
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,6 тысячи военных, 124 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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