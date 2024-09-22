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Ефимов: москвичи заключили с городом 300 договоров о покупке земли под ИЖС - РИА Новости, 22.09.2024
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13:07 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/efimov-1974035888.html
Ефимов: москвичи заключили с городом 300 договоров о покупке земли под ИЖС
Ефимов: москвичи заключили с городом 300 договоров о покупке земли под ИЖС - РИА Новости, 22.09.2024
Ефимов: москвичи заключили с городом 300 договоров о покупке земли под ИЖС
Москвичи с 2018 года заключили с городом более 300 договоров о приобретении земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T13:07
2024-09-22T13:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Москвичи с 2018 года заключили с городом более 300 договоров о приобретении земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Перечень земельных участков для ИЖС в Москве начали формировать в декабре 2018 года."С тех пор горожане приобрели более 310 участков общей площадью свыше 40 гектаров. Объекты расположены в восьми административных округах. Общая площадь капитальных построек на них составила почти 171 тысячу квадратных метров. Это частные дома, хозяйственные и подсобные сооружения", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.По его словам, большая часть площадок под ИЖС сосредоточена в локациях Новой Москвы - там всего приобрели 244 объекта суммарной площадью более 32,5 гектара. Следом идет Восточный округ – там купили 49 участков общей площадью более 6 гектаров.В настоящее время, как указывается в сообщении, жители столицы могут приобрести 70 земельных участков (суммарно 8,6 гектара), с перечнем доступных объектов можно ознакомиться на портале mos.ru."Чтобы купить землю для строительства частного дома, необходимо выбрать участок из актуального списка доступных объектов и подать заявление в департамент городского имущества", – отметил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, чьи слова приводятся в сообщении.В нем указывается, что договор купли-продажи земли оформляется, если в течение 30 дней не было других заявок. Если претендентов на объект несколько, то проводится аукцион, где победителем становится тот, кто предложил наибольшую цену за участок.
https://ria.ru/20240918/efimov-1973360200.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: москвичи заключили с городом 300 договоров о покупке земли под ИЖС

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Москвичи с 2018 года заключили с городом более 300 договоров о приобретении земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Перечень земельных участков для ИЖС в Москве начали формировать в декабре 2018 года.
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"С тех пор горожане приобрели более 310 участков общей площадью свыше 40 гектаров. Объекты расположены в восьми административных округах. Общая площадь капитальных построек на них составила почти 171 тысячу квадратных метров. Это частные дома, хозяйственные и подсобные сооружения", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
По его словам, большая часть площадок под ИЖС сосредоточена в локациях Новой Москвы - там всего приобрели 244 объекта суммарной площадью более 32,5 гектара. Следом идет Восточный округ – там купили 49 участков общей площадью более 6 гектаров.
В настоящее время, как указывается в сообщении, жители столицы могут приобрести 70 земельных участков (суммарно 8,6 гектара), с перечнем доступных объектов можно ознакомиться на портале mos.ru.
"Чтобы купить землю для строительства частного дома, необходимо выбрать участок из актуального списка доступных объектов и подать заявление в департамент городского имущества", – отметил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, чьи слова приводятся в сообщении.
В нем указывается, что договор купли-продажи земли оформляется, если в течение 30 дней не было других заявок. Если претендентов на объект несколько, то проводится аукцион, где победителем становится тот, кто предложил наибольшую цену за участок.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
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