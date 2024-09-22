https://ria.ru/20240922/efimov-1974035888.html
Ефимов: москвичи заключили с городом 300 договоров о покупке земли под ИЖС
Ефимов: москвичи заключили с городом 300 договоров о покупке земли под ИЖС - РИА Новости, 22.09.2024
Ефимов: москвичи заключили с городом 300 договоров о покупке земли под ИЖС
Москвичи с 2018 года заключили с городом более 300 договоров о приобретении земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T13:07
2024-09-22T13:07
2024-09-22T13:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Москвичи с 2018 года заключили с городом более 300 договоров о приобретении земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Перечень земельных участков для ИЖС в Москве начали формировать в декабре 2018 года."С тех пор горожане приобрели более 310 участков общей площадью свыше 40 гектаров. Объекты расположены в восьми административных округах. Общая площадь капитальных построек на них составила почти 171 тысячу квадратных метров. Это частные дома, хозяйственные и подсобные сооружения", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.По его словам, большая часть площадок под ИЖС сосредоточена в локациях Новой Москвы - там всего приобрели 244 объекта суммарной площадью более 32,5 гектара. Следом идет Восточный округ – там купили 49 участков общей площадью более 6 гектаров.В настоящее время, как указывается в сообщении, жители столицы могут приобрести 70 земельных участков (суммарно 8,6 гектара), с перечнем доступных объектов можно ознакомиться на портале mos.ru."Чтобы купить землю для строительства частного дома, необходимо выбрать участок из актуального списка доступных объектов и подать заявление в департамент городского имущества", – отметил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, чьи слова приводятся в сообщении.В нем указывается, что договор купли-продажи земли оформляется, если в течение 30 дней не было других заявок. Если претендентов на объект несколько, то проводится аукцион, где победителем становится тот, кто предложил наибольшую цену за участок.
https://ria.ru/20240918/efimov-1973360200.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Москвичи с 2018 года заключили с городом более 300 договоров о приобретении земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Перечень земельных участков для ИЖС в Москве
начали формировать в декабре 2018 года.
"С тех пор горожане приобрели более 310 участков общей площадью свыше 40 гектаров. Объекты расположены в восьми административных округах. Общая площадь капитальных построек на них составила почти 171 тысячу квадратных метров. Это частные дома, хозяйственные и подсобные сооружения", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
По его словам, большая часть площадок под ИЖС сосредоточена в локациях Новой Москвы
- там всего приобрели 244 объекта суммарной площадью более 32,5 гектара. Следом идет Восточный округ – там купили 49 участков общей площадью более 6 гектаров.
В настоящее время, как указывается в сообщении, жители столицы могут приобрести 70 земельных участков (суммарно 8,6 гектара), с перечнем доступных объектов можно ознакомиться на портале mos.ru.
"Чтобы купить землю для строительства частного дома, необходимо выбрать участок из актуального списка доступных объектов и подать заявление в департамент городского имущества", – отметил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман
, чьи слова приводятся в сообщении.
В нем указывается, что договор купли-продажи земли оформляется, если в течение 30 дней не было других заявок. Если претендентов на объект несколько, то проводится аукцион, где победителем становится тот, кто предложил наибольшую цену за участок.