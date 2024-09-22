Рейтинг@Mail.ru
Болгар заявила, что Николай Дуров перестал с ней общаться - РИА Новости, 22.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:49 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/durov-1974139797.html
Болгар заявила, что Николай Дуров перестал с ней общаться
Болгар заявила, что Николай Дуров перестал с ней общаться - РИА Новости, 22.09.2024
Болгар заявила, что Николай Дуров перестал с ней общаться
Ирина Болгар, представляющаяся матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, сообщила, что потеряла связь с братом бизнесмена Николаем Дуровым, с... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T22:49
2024-09-22T22:49
париж
франция
россия
николай дуров
ирина болгар
павел дуров
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973466003_0:211:768:643_1920x0_80_0_0_41328a99449309aa2ce491145c230132.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ирина Болгар, представляющаяся матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, сообщила, что потеряла связь с братом бизнесмена Николаем Дуровым, с которым у нее были "теплые семейные отношения". В своем аккаунте в Instagram* женщина опубликовала фотографию, где она с дочерью сидит за одним столом с Павлом и Николаем Дуровыми. Она подписала, что фотография сделана в отеле на Сардинии. "Связи с отцом детей не было. И ее до сих пор не хватает. Николай перестал мне отвечать, несмотря на то, что у нас много лет были очень теплые семейные отношения", - написала Болгар. Кроме того, в публикации она пожаловалась на отсутствие финансовой поддержки от Павла Дурова и возможности продлить документы детям на пребывание в Европе. По словам женщины, связь с отцом детей пропала после того, как она отказалась переезжать в ОАЭ. Из-за последнего якобы также была остановлена финансовая поддержка со стороны Дурова. Ранее Болгар в интервью изданию Politico рассказала, что в 2018 году Дуров планировал перевезти ее и их детей в Париж, а также был готов оплачивать им аренду дома более чем за 7 миллионов рублей в месяц, при этом жить с ними Дуров не планировал. До 2022 года Болгар и Дуров продолжали обсуждать планы по покупке дома либо в Женеве, либо во французских городах, близких к границе со Швейцарией. По словам женщины, они обсуждали покупку дома стоимостью 100 миллионов евро. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240904/durov-1969215528.html
https://ria.ru/20240922/durov-1968735141.html
https://ria.ru/20240829/durov-1969110028.html
париж
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973466003_0:139:768:715_1920x0_80_0_0_52198eed03c90e9862e4beff11a481fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
париж, франция, россия, николай дуров, ирина болгар, павел дуров, происшествия
Париж, Франция, Россия, Николай Дуров, Ирина Болгар, Павел Дуров, Происшествия
Болгар заявила, что Николай Дуров перестал с ней общаться

Мать троих детей Павла Дурова Болгар заявила, что потеряла связь с Николаем

© @missbolgarИрина Болгар
Ирина Болгар - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© @missbolgar
Ирина Болгар. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ирина Болгар, представляющаяся матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, сообщила, что потеряла связь с братом бизнесмена Николаем Дуровым, с которым у нее были "теплые семейные отношения".
В своем аккаунте в Instagram* женщина опубликовала фотографию, где она с дочерью сидит за одним столом с Павлом и Николаем Дуровыми. Она подписала, что фотография сделана в отеле на Сардинии.
Николай Дуров - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Николай Дуров: что известно о брате создателя Telegram
4 сентября, 14:08
"Связи с отцом детей не было. И ее до сих пор не хватает. Николай перестал мне отвечать, несмотря на то, что у нас много лет были очень теплые семейные отношения", - написала Болгар.
Кроме того, в публикации она пожаловалась на отсутствие финансовой поддержки от Павла Дурова и возможности продлить документы детям на пребывание в Европе.
По словам женщины, связь с отцом детей пропала после того, как она отказалась переезжать в ОАЭ. Из-за последнего якобы также была остановлена финансовая поддержка со стороны Дурова.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 13:06
Ранее Болгар в интервью изданию Politico рассказала, что в 2018 году Дуров планировал перевезти ее и их детей в Париж, а также был готов оплачивать им аренду дома более чем за 7 миллионов рублей в месяц, при этом жить с ними Дуров не планировал. До 2022 года Болгар и Дуров продолжали обсуждать планы по покупке дома либо в Женеве, либо во французских городах, близких к границе со Швейцарией. По словам женщины, они обсуждали покупку дома стоимостью 100 миллионов евро.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Павел Дуров вышел из схватки с французами победителем
29 августа, 08:00
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
ПарижФранцияРоссияНиколай ДуровИрина БолгарПавел ДуровПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала