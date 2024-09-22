Болгар заявила, что Николай Дуров перестал с ней общаться
Мать троих детей Павла Дурова Болгар заявила, что потеряла связь с Николаем
© @missbolgarИрина Болгар
© @missbolgar
Ирина Болгар. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ирина Болгар, представляющаяся матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, сообщила, что потеряла связь с братом бизнесмена Николаем Дуровым, с которым у нее были "теплые семейные отношения".
В своем аккаунте в Instagram* женщина опубликовала фотографию, где она с дочерью сидит за одним столом с Павлом и Николаем Дуровыми. Она подписала, что фотография сделана в отеле на Сардинии.
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"Связи с отцом детей не было. И ее до сих пор не хватает. Николай перестал мне отвечать, несмотря на то, что у нас много лет были очень теплые семейные отношения", - написала Болгар.
Кроме того, в публикации она пожаловалась на отсутствие финансовой поддержки от Павла Дурова и возможности продлить документы детям на пребывание в Европе.
По словам женщины, связь с отцом детей пропала после того, как она отказалась переезжать в ОАЭ. Из-за последнего якобы также была остановлена финансовая поддержка со стороны Дурова.
Ранее Болгар в интервью изданию Politico рассказала, что в 2018 году Дуров планировал перевезти ее и их детей в Париж, а также был готов оплачивать им аренду дома более чем за 7 миллионов рублей в месяц, при этом жить с ними Дуров не планировал. До 2022 года Болгар и Дуров продолжали обсуждать планы по покупке дома либо в Женеве, либо во французских городах, близких к границе со Швейцарией. По словам женщины, они обсуждали покупку дома стоимостью 100 миллионов евро.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
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