https://ria.ru/20240922/durov-1974139797.html

Болгар заявила, что Николай Дуров перестал с ней общаться

Болгар заявила, что Николай Дуров перестал с ней общаться - РИА Новости, 22.09.2024

Болгар заявила, что Николай Дуров перестал с ней общаться

Ирина Болгар, представляющаяся матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, сообщила, что потеряла связь с братом бизнесмена Николаем Дуровым, с... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T22:49

2024-09-22T22:49

2024-09-22T22:49

париж

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павел дуров

происшествия

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ирина Болгар, представляющаяся матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, сообщила, что потеряла связь с братом бизнесмена Николаем Дуровым, с которым у нее были "теплые семейные отношения". В своем аккаунте в Instagram* женщина опубликовала фотографию, где она с дочерью сидит за одним столом с Павлом и Николаем Дуровыми. Она подписала, что фотография сделана в отеле на Сардинии. "Связи с отцом детей не было. И ее до сих пор не хватает. Николай перестал мне отвечать, несмотря на то, что у нас много лет были очень теплые семейные отношения", - написала Болгар. Кроме того, в публикации она пожаловалась на отсутствие финансовой поддержки от Павла Дурова и возможности продлить документы детям на пребывание в Европе. По словам женщины, связь с отцом детей пропала после того, как она отказалась переезжать в ОАЭ. Из-за последнего якобы также была остановлена финансовая поддержка со стороны Дурова. Ранее Болгар в интервью изданию Politico рассказала, что в 2018 году Дуров планировал перевезти ее и их детей в Париж, а также был готов оплачивать им аренду дома более чем за 7 миллионов рублей в месяц, при этом жить с ними Дуров не планировал. До 2022 года Болгар и Дуров продолжали обсуждать планы по покупке дома либо в Женеве, либо во французских городах, близких к границе со Швейцарией. По словам женщины, они обсуждали покупку дома стоимостью 100 миллионов евро. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240904/durov-1969215528.html

https://ria.ru/20240922/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240829/durov-1969110028.html

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париж, франция, россия, николай дуров, ирина болгар, павел дуров, происшествия