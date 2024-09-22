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Два грузовых автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД - РИА Новости, 22.09.2024
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07:09 22.09.2024
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Два грузовых автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД
Два грузовых автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД - РИА Новости, 22.09.2024
Два грузовых автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД
Два грузовых автомобиля столкнулись на внутренней стороне 10-го километра МКАД в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T07:09
2024-09-22T07:09
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Два грузовых автомобиля столкнулись на внутренней стороне 10-го километра МКАД в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внутренней стороне 10-го км МКАД (в районе съезда 11) столкнулись два грузовых автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по одной полосе, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
Два грузовых автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД

Два грузовых автомобиля столкнулись на внутренней стороне 10-го км МКАД в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на МКАД
Автомобильное движение на МКАД - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение на МКАД. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Два грузовых автомобиля столкнулись на внутренней стороне 10-го километра МКАД в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На внутренней стороне 10-го км МКАД (в районе съезда 11) столкнулись два грузовых автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по одной полосе, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
 
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