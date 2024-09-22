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Два грузовых автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД

Два грузовых автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД - РИА Новости, 22.09.2024

Два грузовых автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД

Два грузовых автомобиля столкнулись на внутренней стороне 10-го километра МКАД в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T07:09

2024-09-22T07:09

2024-09-22T07:09

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Два грузовых автомобиля столкнулись на внутренней стороне 10-го километра МКАД в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внутренней стороне 10-го км МКАД (в районе съезда 11) столкнулись два грузовых автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по одной полосе, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, москва