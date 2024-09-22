https://ria.ru/20240922/dnepropetrovsk-1974070456.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 22.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Взрыв прогремел в воскресенье в украинском Днепропетровске, сообщил местный телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T10:19
2024-09-22T10:19
2024-09-22T10:19
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днепропетровск
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в воскресенье в украинском Днепропетровске, сообщил местный телеканал "Общественное". "В Днепре (украинское название Днепропетровска - ред.) слышны звуки взрыва", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации на 10.09 мск, в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины звучит воздушная тревога.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
"Общественное": в Днепропетровске прогремел взрыв