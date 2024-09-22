https://ria.ru/20240922/dnepropetrovsk-1974070456.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 22.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

Взрыв прогремел в воскресенье в украинском Днепропетровске, сообщил местный телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T10:19

2024-09-22T10:19

2024-09-22T10:19

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровск

днепр (город)

харьковская область

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в воскресенье в украинском Днепропетровске, сообщил местный телеканал "Общественное". "В Днепре (украинское название Днепропетровска - ред.) слышны звуки взрыва", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации на 10.09 мск, в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины звучит воздушная тревога.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровск

днепр (город)

харьковская область

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Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровск, днепр (город), харьковская область