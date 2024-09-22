https://ria.ru/20240922/chita-1974054984.html

В Чите ликвидировали открытое горение на месте пожара, сообщило МЧС

В Чите ликвидировали открытое горение на месте пожара, сообщило МЧС - РИА Новости, 22.09.2024

В Чите ликвидировали открытое горение на месте пожара, сообщило МЧС

Открытое горение ликвидировано на месте пожара на банно-оздоровительном комплексе в Чите, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T04:10

2024-09-22T04:10

2024-09-22T10:37

происшествия

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россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на месте пожара на банно-оздоровительном комплексе в Чите, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. Ранее, вечером в субботу, сообщалось, что банно-оздоровительный комплекс горит в Забайкальской Чите на 500 квадратных метрах. "Пожарные ликвидировали открытое горение на пожаре в Чите", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240922/pozhar-1974050390.html

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происшествия, чита, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)