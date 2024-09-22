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В Чите ликвидировали открытое горение на месте пожара, сообщило МЧС - РИА Новости, 22.09.2024
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04:10 22.09.2024 (обновлено: 10:37 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/chita-1974054984.html
В Чите ликвидировали открытое горение на месте пожара, сообщило МЧС
В Чите ликвидировали открытое горение на месте пожара, сообщило МЧС - РИА Новости, 22.09.2024
В Чите ликвидировали открытое горение на месте пожара, сообщило МЧС
Открытое горение ликвидировано на месте пожара на банно-оздоровительном комплексе в Чите, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T04:10
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происшествия
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на месте пожара на банно-оздоровительном комплексе в Чите, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. Ранее, вечером в субботу, сообщалось, что банно-оздоровительный комплекс горит в Забайкальской Чите на 500 квадратных метрах. "Пожарные ликвидировали открытое горение на пожаре в Чите", - говорится в сообщении.
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происшествия, чита, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чита, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Чите ликвидировали открытое горение на месте пожара, сообщило МЧС

МЧС: открытое горение ликвидировали на месте пожара на банном комплексе в Чите

© Фото : МЧС России/TelegramМесто пожара в банно-оздоровительном комплексе в Чите. 21 сентября 2024
Место пожара в банно-оздоровительном комплексе в Чите. 21 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место пожара в банно-оздоровительном комплексе в Чите. 21 сентября 2024
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на месте пожара на банно-оздоровительном комплексе в Чите, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.
Ранее, вечером в субботу, сообщалось, что банно-оздоровительный комплекс горит в Забайкальской Чите на 500 квадратных метрах.
"Пожарные ликвидировали открытое горение на пожаре в Чите", - говорится в сообщении.
Последствия пожара на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края. 22 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Пожар на АЗС в Ставропольском крае полностью ликвидирован
01:49
 
ПроисшествияЧитаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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