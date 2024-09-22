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В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 22.09.2024
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T06:50
2024-09-22T06:50
2024-09-22T06:50
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 23.49 мск. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал он.
https://ria.ru/20240922/alaudinov-1974053205.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Губернатор Курской области сообщил об отбое опасности атаки БПЛА