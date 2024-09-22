https://ria.ru/20240922/bpla-1974058077.html

В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников

В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 22.09.2024

В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников

Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T06:50

2024-09-22T06:50

2024-09-22T06:50

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 23.49 мск. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал он.

https://ria.ru/20240922/alaudinov-1974053205.html

курская область

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2024

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курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины