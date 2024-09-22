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В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 22.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:50 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/bpla-1974058077.html
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 22.09.2024
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T06:50
2024-09-22T06:50
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 23.49 мск. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал он.
https://ria.ru/20240922/alaudinov-1974053205.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников

Губернатор Курской области сообщил об отбое опасности атаки БПЛА

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖелезобетонное укрытие в Курске
Железобетонное укрытие в Курске - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Опасность атаки БПЛА была объявлена в 23.49 мск.
"Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал он.
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области
03:25
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы Украины
 
 
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