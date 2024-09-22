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В Ростовской области сбили беспилотник, пострадавших и разрушений нет - РИА Новости, 22.09.2024
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02:30 22.09.2024 (обновлено: 02:31 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/bpla-1974051486.html
В Ростовской области сбили беспилотник, пострадавших и разрушений нет
В Ростовской области сбили беспилотник, пострадавших и разрушений нет - РИА Новости, 22.09.2024
В Ростовской области сбили беспилотник, пострадавших и разрушений нет
Беспилотник сбит в Миллеровском районе Ростовской области, из-за падения обломков загорелась сухая растительность, пострадавших и разрушений, предварительно,... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T02:30
2024-09-22T02:31
ростовская область
происшествия
василий голубев
миллеровский район
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Беспилотник сбит в Миллеровском районе Ростовской области, из-за падения обломков загорелась сухая растительность, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев."Около 02.00 в Миллеровском районе сбит БПЛА. Из-за падения обломков в поле загорелась сухая растительность. К месту ландшафтного пожара выехали дежурно-спасательные подразделения. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
ростовская область
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ростовская область, происшествия, василий голубев, миллеровский район
Ростовская область, Происшествия, Василий Голубев, Миллеровский район
В Ростовской области сбили беспилотник, пострадавших и разрушений нет

Губернатор Ростовской области: в Миллеровском районе сбили БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М"
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М" . Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Беспилотник сбит в Миллеровском районе Ростовской области, из-за падения обломков загорелась сухая растительность, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.
"Около 02.00 в Миллеровском районе сбит БПЛА. Из-за падения обломков в поле загорелась сухая растительность. К месту ландшафтного пожара выехали дежурно-спасательные подразделения. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
 
Ростовская областьПроисшествияВасилий ГолубевМиллеровский район
 
 
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