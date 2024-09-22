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В Ростовской области сбили беспилотник, пострадавших и разрушений нет

В Ростовской области сбили беспилотник, пострадавших и разрушений нет - РИА Новости, 22.09.2024

В Ростовской области сбили беспилотник, пострадавших и разрушений нет

Беспилотник сбит в Миллеровском районе Ростовской области, из-за падения обломков загорелась сухая растительность, пострадавших и разрушений, предварительно,... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T02:30

2024-09-22T02:30

2024-09-22T02:31

ростовская область

происшествия

василий голубев

миллеровский район

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Беспилотник сбит в Миллеровском районе Ростовской области, из-за падения обломков загорелась сухая растительность, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев."Около 02.00 в Миллеровском районе сбит БПЛА. Из-за падения обломков в поле загорелась сухая растительность. К месту ландшафтного пожара выехали дежурно-спасательные подразделения. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

ростовская область

миллеровский район

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2024

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ростовская область, происшествия, василий голубев, миллеровский район