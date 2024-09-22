https://ria.ru/20240922/bpla-1974051486.html
В Ростовской области сбили беспилотник, пострадавших и разрушений нет
В Ростовской области сбили беспилотник, пострадавших и разрушений нет - РИА Новости, 22.09.2024
В Ростовской области сбили беспилотник, пострадавших и разрушений нет
Беспилотник сбит в Миллеровском районе Ростовской области, из-за падения обломков загорелась сухая растительность, пострадавших и разрушений, предварительно,... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T02:30
2024-09-22T02:30
2024-09-22T02:31
ростовская область
происшествия
василий голубев
миллеровский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964743719_0:115:2904:1749_1920x0_80_0_0_7d17a5a204d92e493b174318c1edd8d1.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Беспилотник сбит в Миллеровском районе Ростовской области, из-за падения обломков загорелась сухая растительность, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев."Около 02.00 в Миллеровском районе сбит БПЛА. Из-за падения обломков в поле загорелась сухая растительность. К месту ландшафтного пожара выехали дежурно-спасательные подразделения. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
ростовская область
миллеровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964743719_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_e3b01b6bd18e77e9b68cd4d99b7d5cbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, происшествия, василий голубев, миллеровский район
Ростовская область, Происшествия, Василий Голубев, Миллеровский район
В Ростовской области сбили беспилотник, пострадавших и разрушений нет
Губернатор Ростовской области: в Миллеровском районе сбили БПЛА
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Беспилотник сбит в Миллеровском районе Ростовской области, из-за падения обломков загорелась сухая растительность, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.
"Около 02.00 в Миллеровском районе сбит БПЛА. Из-за падения обломков в поле загорелась сухая растительность. К месту ландшафтного пожара выехали дежурно-спасательные подразделения. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.