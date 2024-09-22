https://ria.ru/20240922/berletik-1974051826.html

"Плотная сеть". В США сделали неожиданное заявление об ударах вглубь России

"Плотная сеть". В США сделали неожиданное заявление об ударах вглубь России - РИА Новости, 22.09.2024

"Плотная сеть". В США сделали неожиданное заявление об ударах вглубь России

Снятие ограничений для Украины на нанесение ударов вглубь территории России не сможет повлиять на ход конфликта, поскольку ВСУ не хватит общего количества... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T02:44

2024-09-22T02:44

2024-09-22T09:31

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957561303_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_e93b97fee4b5580e937ee2d8d02d4d2e.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Снятие ограничений для Украины на нанесение ударов вглубь территории России не сможет повлиять на ход конфликта, поскольку ВСУ не хватит общего количества дальнобойных ракет для пробития плотной сети противовоздушной обороны российских сил. Об этом заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала New Atlas."Проблема в том, что Запад не производит ракеты большой дальности в достаточных количествах, чтобы ВСУ могли поражать цели с требуемой мощностью, которая была бы способна преодолеть плотную сеть российской противовоздушной и противоракетной обороны, а также наносить удары по целям достаточно часто, чтобы хоть как-то повлиять на ход конфликта", — отметил он.По словам Берлетика, ВСУ уже продемонстрировали неспособность достичь каких-либо значимых целей при помощи дальнобойного оружия в самой зоне СВО и приграничных районах."Это оружие уже поставляется и используется ВСУ, и они продемонстрировали неспособность использовать его для достижения значимых стратегических целей в этом конфликте. Так почему же расширение радиуса применения этих ракет сможет хоть что-то изменить? Ничего не выйдет", — считает он.Президент Владимир Путин ранее заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240921/spetsoperatsiya-1974032382.html

https://ria.ru/20240922/shreder-1974049786.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато