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"Плотная сеть". В США сделали неожиданное заявление об ударах вглубь России - РИА Новости, 22.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:44 22.09.2024 (обновлено: 09:31 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/berletik-1974051826.html
"Плотная сеть". В США сделали неожиданное заявление об ударах вглубь России
"Плотная сеть". В США сделали неожиданное заявление об ударах вглубь России - РИА Новости, 22.09.2024
"Плотная сеть". В США сделали неожиданное заявление об ударах вглубь России
Снятие ограничений для Украины на нанесение ударов вглубь территории России не сможет повлиять на ход конфликта, поскольку ВСУ не хватит общего количества... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T02:44
2024-09-22T09:31
специальная военная операция на украине
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украина
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Снятие ограничений для Украины на нанесение ударов вглубь территории России не сможет повлиять на ход конфликта, поскольку ВСУ не хватит общего количества дальнобойных ракет для пробития плотной сети противовоздушной обороны российских сил. Об этом заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала New Atlas."Проблема в том, что Запад не производит ракеты большой дальности в достаточных количествах, чтобы ВСУ могли поражать цели с требуемой мощностью, которая была бы способна преодолеть плотную сеть российской противовоздушной и противоракетной обороны, а также наносить удары по целям достаточно часто, чтобы хоть как-то повлиять на ход конфликта", — отметил он.По словам Берлетика, ВСУ уже продемонстрировали неспособность достичь каких-либо значимых целей при помощи дальнобойного оружия в самой зоне СВО и приграничных районах."Это оружие уже поставляется и используется ВСУ, и они продемонстрировали неспособность использовать его для достижения значимых стратегических целей в этом конфликте. Так почему же расширение радиуса применения этих ракет сможет хоть что-то изменить? Ничего не выйдет", — считает он.Президент Владимир Путин ранее заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240921/spetsoperatsiya-1974032382.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Плотная сеть". В США сделали неожиданное заявление об ударах вглубь России

Берлетик: Западу не хватит ракет, чтобы пробить плотную сеть российской ПВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS
Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Снятие ограничений для Украины на нанесение ударов вглубь территории России не сможет повлиять на ход конфликта, поскольку ВСУ не хватит общего количества дальнобойных ракет для пробития плотной сети противовоздушной обороны российских сил. Об этом заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала New Atlas.
"Проблема в том, что Запад не производит ракеты большой дальности в достаточных количествах, чтобы ВСУ могли поражать цели с требуемой мощностью, которая была бы способна преодолеть плотную сеть российской противовоздушной и противоракетной обороны, а также наносить удары по целям достаточно часто, чтобы хоть как-то повлиять на ход конфликта", — отметил он.
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По словам Берлетика, ВСУ уже продемонстрировали неспособность достичь каких-либо значимых целей при помощи дальнобойного оружия в самой зоне СВО и приграничных районах.
"Это оружие уже поставляется и используется ВСУ, и они продемонстрировали неспособность использовать его для достижения значимых стратегических целей в этом конфликте. Так почему же расширение радиуса применения этих ракет сможет хоть что-то изменить? Ничего не выйдет", — считает он.
Президент Владимир Путин ранее заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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