https://ria.ru/20240922/ataka-1974080918.html

Беспилотник атаковал автомобиль под Белгородом, есть пострадавший

Беспилотник атаковал автомобиль под Белгородом, есть пострадавший - РИА Новости, 22.09.2024

Беспилотник атаковал автомобиль под Белгородом, есть пострадавший

Мужчина ранен на участке автодороги Чайки — Красный Октябрь в Белгородской районе при атаке украинского дрона на движущийся автомобиль, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T11:55

2024-09-22T11:55

2024-09-22T12:15

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

белгородский район

белгород

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Мужчина ранен на участке автодороги Чайки — Красный Октябрь в Белгородской районе при атаке украинского дрона на движущийся автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгородском районе на участке автодороги Чайки — Красный Октябрь дрон атаковал движущийся автомобиль. Ранен водитель. Мужчину в тяжёлом состоянии с проникающим ранением брюшной полости и множественными осколочными ранениями ног попутным транспортом доставили в Октябрьскую РБ",- написал Гладков.Губернатор добавил, что после оказания медицинской помощи пострадавший будет доставлен в городскую больницу №2 г. Белгорода.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

белгородский район

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вооруженные силы украины, белгородский район, белгород, вячеслав гладков, происшествия