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Беспилотник атаковал автомобиль под Белгородом, есть пострадавший - РИА Новости, 22.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:55 22.09.2024 (обновлено: 12:15 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/ataka-1974080918.html
Беспилотник атаковал автомобиль под Белгородом, есть пострадавший
Беспилотник атаковал автомобиль под Белгородом, есть пострадавший - РИА Новости, 22.09.2024
Беспилотник атаковал автомобиль под Белгородом, есть пострадавший
Мужчина ранен на участке автодороги Чайки — Красный Октябрь в Белгородской районе при атаке украинского дрона на движущийся автомобиль, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T11:55
2024-09-22T12:15
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Мужчина ранен на участке автодороги Чайки — Красный Октябрь в Белгородской районе при атаке украинского дрона на движущийся автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгородском районе на участке автодороги Чайки — Красный Октябрь дрон атаковал движущийся автомобиль. Ранен водитель. Мужчину в тяжёлом состоянии с проникающим ранением брюшной полости и множественными осколочными ранениями ног попутным транспортом доставили в Октябрьскую РБ",- написал Гладков.Губернатор добавил, что после оказания медицинской помощи пострадавший будет доставлен в городскую больницу №2 г. Белгорода.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
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вооруженные силы украины, белгородский район, белгород, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков, Происшествия
Беспилотник атаковал автомобиль под Белгородом, есть пострадавший

Гладков: мужчина пострадал на участке дороги под Белгородом при атаке дрона ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Мужчина ранен на участке автодороги Чайки — Красный Октябрь в Белгородской районе при атаке украинского дрона на движущийся автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Белгородском районе на участке автодороги Чайки — Красный Октябрь дрон атаковал движущийся автомобиль. Ранен водитель. Мужчину в тяжёлом состоянии с проникающим ранением брюшной полости и множественными осколочными ранениями ног попутным транспортом доставили в Октябрьскую РБ",- написал Гладков.
Губернатор добавил, что после оказания медицинской помощи пострадавший будет доставлен в городскую больницу №2 г. Белгорода.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородский районБелгородВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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