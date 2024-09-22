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Жители белгородского приграничья получили право на компенсацию аренды жилья - РИА Новости, 22.09.2024
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07:56 22.09.2024 (обновлено: 08:10 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/arenda-1974060766.html
Жители белгородского приграничья получили право на компенсацию аренды жилья
Жители белгородского приграничья получили право на компенсацию аренды жилья - РИА Новости, 22.09.2024
Жители белгородского приграничья получили право на компенсацию аренды жилья
На "Госуслугах" заработал сервис, с помощью которого жители белгородских населенных пунктов, подвергающихся постоянным обстрелам, могут получить частичную... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T07:56
2024-09-22T08:10
общество
жилье
вячеслав гладков
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. На "Госуслугах" заработал сервис, с помощью которого жители белгородских населенных пунктов, подвергающихся постоянным обстрелам, могут получить частичную компенсацию аренды жилья, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "На "Госуслугах" заработал электронный сервис. Как обещали, он помогает жителям, которые имеют право получить частичную компенсацию за аренду жилья по тем населенным пунктам, которые подвергаются постоянным обстрелам, по которым принято решение оперативного штаба", - сказал он в видеосообщении в своём Telegram-канале. Глава региона подчеркнул, что компенсация из областного бюджета составляет 20 тысяч рублей, для многодетных семей - 40 тысяч. Он также отметил, что за три дня подали заявление на компенсацию 140 человек.
https://ria.ru/20240910/kompensatsiya-1971827347.html
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общество, жилье, вячеслав гладков
Общество, Жилье, Вячеслав Гладков
Жители белгородского приграничья получили право на компенсацию аренды жилья

Жители белгородского приграничья получили право на частичную компенсацию аренды

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. На "Госуслугах" заработал сервис, с помощью которого жители белгородских населенных пунктов, подвергающихся постоянным обстрелам, могут получить частичную компенсацию аренды жилья, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"На "Госуслугах" заработал электронный сервис. Как обещали, он помогает жителям, которые имеют право получить частичную компенсацию за аренду жилья по тем населенным пунктам, которые подвергаются постоянным обстрелам, по которым принято решение оперативного штаба", - сказал он в видеосообщении в своём Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что компенсация из областного бюджета составляет 20 тысяч рублей, для многодетных семей - 40 тысяч. Он также отметил, что за три дня подали заявление на компенсацию 140 человек.
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