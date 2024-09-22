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Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области - РИА Новости, 22.09.2024
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03:25 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/alaudinov-1974053205.html
Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области
Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области - РИА Новости, 22.09.2024
Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области
ВСУ попытались пройти на танке в направлении Плехово Курской области, но были остановлены, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T03:25
2024-09-22T03:25
безопасность
россия
курская область
брянская область
апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ВСУ попытались пройти на танке в направлении Плехово Курской области, но были остановлены, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "С правой стороны нашего фланга сегодня в направлении Плехово пытался пойти противник на танке. Поперся танк, наши смежные подразделения (его - ред.) сожгли. Потом они на ББМ подскочили, восемь человек высадили, развернулись, деру дали, потом занимались пацаны тем, что уничтожали восьмерых человек", - сказал Алаудинов на видео. Он добавил, что на суджанском направлении в общей сложности российские силы за 21 сентября уничтожили три миномета, одну ББМ, один пикап с пехотой, микроавтобус. В общей сложности, по его словам, работа шла по выбиванию противника, который пытался пробиться на один из опорных пунктов. Российские подразделения продолжают идти вперед, противник ежедневно бросает свои позиции, что, как отметил Алаудинов, в скором времени может привести к обрушению фронта для ВСУ. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,6 тысячи военных, 124 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240921/vsu-1973974479.html
https://ria.ru/20240917/akhmat-1973097412.html
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безопасность, россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Курская область, Брянская область, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области

Алаудинов: ВС РФ сожгли танк ВСУ при попытке прорыва в Курскую область

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Апти Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ВСУ попытались пройти на танке в направлении Плехово Курской области, но были остановлены, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"С правой стороны нашего фланга сегодня в направлении Плехово пытался пойти противник на танке. Поперся танк, наши смежные подразделения (его - ред.) сожгли. Потом они на ББМ подскочили, восемь человек высадили, развернулись, деру дали, потом занимались пацаны тем, что уничтожали восьмерых человек", - сказал Алаудинов на видео.
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Алаудинов сообщил о больших потерях ВСУ в районе Суджи
Вчера, 11:32
Он добавил, что на суджанском направлении в общей сложности российские силы за 21 сентября уничтожили три миномета, одну ББМ, один пикап с пехотой, микроавтобус. В общей сложности, по его словам, работа шла по выбиванию противника, который пытался пробиться на один из опорных пунктов.
Российские подразделения продолжают идти вперед, противник ежедневно бросает свои позиции, что, как отметил Алаудинов, в скором времени может привести к обрушению фронта для ВСУ.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,6 тысячи военных, 124 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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БезопасностьРоссияКурская областьБрянская областьАпты АлаудиновВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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