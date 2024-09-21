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"Прямая война": в США раскрыли план Зеленского - РИА Новости, 21.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:17 21.09.2024 (обновлено: 23:22 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/zelenskiy-1974037886.html
"Прямая война": в США раскрыли план Зеленского
"Прямая война": в США раскрыли план Зеленского - РИА Новости, 21.09.2024
"Прямая война": в США раскрыли план Зеленского
Владимир Зеленский якобы собирается просить у президента США Джо Байдена разместить войска НАТО на Украине, заявил бывший помощник главы Пентагона по вопросам... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T22:17
2024-09-21T23:22
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
нью-йорк (город)
владимир зеленский
джо байден
джон кирби
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский якобы собирается просить у президента США Джо Байдена разместить войска НАТО на Украине, заявил бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Зеленский в Нью-Йорке, очевидно, сообщит Байдену о своем волшебном плане, чтобы вернуть Украине все (территории. — Прим. ред.). Я думаю, что этот план предполагает размещение войск НАТО на Западной Украине. &lt;…&gt; Как вы понимаете, это большой шаг к прямой войне", — считает он.Фриман добавил, что такая просьба Зеленского свидетельствовала бы о его отчаянном положении из-за нехватки войск и вооружения.В Нью-Йорке 10 сентября стартовала 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, в свою очередь, ранее заявлял, что США пока не готовы объявить о возможности новой встречи президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским в Белом доме или "на полях" Генассамблеи ООН. Журнал Economist при этом утверждал, что Зеленский и Байден проведут встречу во время этого события, это будет последний шанс для Киева убедить Вашингтон поменять позицию по применению западного оружия для ударов вглубь территории России.
https://ria.ru/20240921/zelenskiy-1974005372.html
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в мире, сша, украина, нью-йорк (город), владимир зеленский, джо байден, джон кирби, нато, оон, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Нью-Йорк (город), Владимир Зеленский, Джо Байден, Джон Кирби, НАТО, ООН, Министерство обороны США
"Прямая война": в США раскрыли план Зеленского

Фриман: Зеленский хочет попросить Байдена ввести войска на Украину

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский якобы собирается просить у президента США Джо Байдена разместить войска НАТО на Украине, заявил бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Зеленский в Нью-Йорке, очевидно, сообщит Байдену о своем волшебном плане, чтобы вернуть Украине все (территории. — Прим. ред.). Я думаю, что этот план предполагает размещение войск НАТО на Западной Украине. <…> Как вы понимаете, это большой шаг к прямой войне", — считает он.
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Фриман добавил, что такая просьба Зеленского свидетельствовала бы о его отчаянном положении из-за нехватки войск и вооружения.
В Нью-Йорке 10 сентября стартовала 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, в свою очередь, ранее заявлял, что США пока не готовы объявить о возможности новой встречи президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским в Белом доме или "на полях" Генассамблеи ООН. Журнал Economist при этом утверждал, что Зеленский и Байден проведут встречу во время этого события, это будет последний шанс для Киева убедить Вашингтон поменять позицию по применению западного оружия для ударов вглубь территории России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаНью-Йорк (город)Владимир ЗеленскийДжо БайденДжон КирбиНАТОООНМинистерство обороны США
 
 
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