https://ria.ru/20240921/zelenskiy-1974037886.html

"Прямая война": в США раскрыли план Зеленского

"Прямая война": в США раскрыли план Зеленского - РИА Новости, 21.09.2024

"Прямая война": в США раскрыли план Зеленского

Владимир Зеленский якобы собирается просить у президента США Джо Байдена разместить войска НАТО на Украине, заявил бывший помощник главы Пентагона по вопросам... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T22:17

2024-09-21T22:17

2024-09-21T23:22

специальная военная операция на украине

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джо байден

джон кирби

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский якобы собирается просить у президента США Джо Байдена разместить войска НАТО на Украине, заявил бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Зеленский в Нью-Йорке, очевидно, сообщит Байдену о своем волшебном плане, чтобы вернуть Украине все (территории. — Прим. ред.). Я думаю, что этот план предполагает размещение войск НАТО на Западной Украине. <…> Как вы понимаете, это большой шаг к прямой войне", — считает он.Фриман добавил, что такая просьба Зеленского свидетельствовала бы о его отчаянном положении из-за нехватки войск и вооружения.В Нью-Йорке 10 сентября стартовала 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, в свою очередь, ранее заявлял, что США пока не готовы объявить о возможности новой встречи президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским в Белом доме или "на полях" Генассамблеи ООН. Журнал Economist при этом утверждал, что Зеленский и Байден проведут встречу во время этого события, это будет последний шанс для Киева убедить Вашингтон поменять позицию по применению западного оружия для ударов вглубь территории России.

https://ria.ru/20240921/zelenskiy-1974005372.html

https://ria.ru/20240921/kiev-1973997623.html

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