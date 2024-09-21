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Зеленский хочет реализовать "план победы" до ухода Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 21.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:21 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/zelenskij-1974016938.html
Зеленский хочет реализовать "план победы" до ухода Байдена, пишут СМИ
Зеленский хочет реализовать "план победы" до ухода Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 21.09.2024
Зеленский хочет реализовать "план победы" до ухода Байдена, пишут СМИ
Владимир Зеленский хочет, чтобы его "план победы" был реализован до ухода президента США Джо Байдена со своего поста после намеченных на ноябрь выборов в США,... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T18:21
2024-09-21T18:21
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский хочет, чтобы его "план победы" был реализован до ухода президента США Джо Байдена со своего поста после намеченных на ноябрь выборов в США, сообщает газета Financial Times. Ранее Зеленский в общении с журналистами заявил, что у него подготовлен план "победы Украины". Среди четырех основных направлений, по словам Зеленского, "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Киев собирается в сентябре передать план Байдену, а также Харрис и Трампу. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет поставленных целей. "Он подчеркнул, что план необходимо реализовать до того, как Байден уйдет с поста в январе", - пишет газета. Ранее немецкая газета Bild написала, что так называемый "план победы" Украины, который Зеленский хочет представить президенту США Джо Байдену, а также кандидатам на пост главы Белого дома Камале Харрис и Дональду Трампу, включает в себя готовность Киева к "прекращению огня на определенных линиях фронта". В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет. В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что, если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
https://ria.ru/20240921/zelenskiy-1974007235.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Зеленский хочет реализовать "план победы" до ухода Байдена, пишут СМИ

FT: Зеленский хочет реализовать "план победы" до ухода Байдена с поста

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский хочет, чтобы его "план победы" был реализован до ухода президента США Джо Байдена со своего поста после намеченных на ноябрь выборов в США, сообщает газета Financial Times.
Ранее Зеленский в общении с журналистами заявил, что у него подготовлен план "победы Украины". Среди четырех основных направлений, по словам Зеленского, "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Киев собирается в сентябре передать план Байдену, а также Харрис и Трампу. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет поставленных целей.
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"Он подчеркнул, что план необходимо реализовать до того, как Байден уйдет с поста в январе", - пишет газета.
Ранее немецкая газета Bild написала, что так называемый "план победы" Украины, который Зеленский хочет представить президенту США Джо Байдену, а также кандидатам на пост главы Белого дома Камале Харрис и Дональду Трампу, включает в себя готовность Киева к "прекращению огня на определенных линиях фронта".
В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что, если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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