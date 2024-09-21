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Югра заняла призовые места в дегустационном конкурсе "Продукт года" - РИА Новости, 21.09.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
16:09 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/yugra-1974004647.html
Югра заняла призовые места в дегустационном конкурсе "Продукт года"
Югра заняла призовые места в дегустационном конкурсе "Продукт года" - РИА Новости, 21.09.2024
Югра заняла призовые места в дегустационном конкурсе "Продукт года"
Югорские товаропроизводители завоевали золотые и серебряные медали в дегустационном конкурсе "Продукт года", который проводится ежегодно в рамках выставки... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T16:09
2024-09-21T16:09
ханты-мансийский автономный округ
московская область (подмосковье)
ханты-мансийский автономный округ
югра
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Югорские товаропроизводители завоевали золотые и серебряные медали в дегустационном конкурсе "Продукт года", который проводится ежегодно в рамках выставки WorldFood Moscow, сообщает Фонд развития Югры. "По итогам конкурса СПК "Ханты-Мансийский" (Эко-фабрика "Этника") отмечен золотой медалью в номинации "Кондитерские изделия" за продукт "Мармелад Этника "Таежный глинтвейн", ООО "Ягоды Югры" -получили золотую медаль в номинации "Плодоовощная продукция, ягоды, зелень" за продукт "Таволожная моченая морошка", - говорится в сообщении. Как добавили в Фонде, в номинации "Продукты здорового и диетического питания, органическая продукция" серебряной медалью за продукт "Маринованные белые грибы" и бронзовой медалью за продукт "Маринованные лисички" награждена индивидуальный предприниматель Ольга Клищенко. Дегустационный конкурс "Продукт года" в рамках 19 номинаций определяет лучшие по качеству продукты питания, представленные на российском рынке. В общей сложности на выставке WorldFood Moscow, которая проходила с 17 по 20 сентября в Московской области, Ханты-Мансийский автономный округ представляли девять товаропроиводителей, на коллективном стенде Югры гости могли ознакомиться с продукцией из дикоросов, кондитерскими изделиями, рыбными и мясными консервами, рыбной продукцией, готовыми блюдами, колбасными изделиями и продукцией, отмеченной знаками "Органик" и "Халяль".
https://ria.ru/20240921/jugra-1974003861.html
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московская область (подмосковье), ханты-мансийский автономный округ, югра
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Московская область (Подмосковье), Ханты-Мансийский автономный округ, Югра

Югра заняла призовые места в дегустационном конкурсе "Продукт года"

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЯгоды
Ягоды - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Югорские товаропроизводители завоевали золотые и серебряные медали в дегустационном конкурсе "Продукт года", который проводится ежегодно в рамках выставки WorldFood Moscow, сообщает Фонд развития Югры.
"По итогам конкурса СПК "Ханты-Мансийский" (Эко-фабрика "Этника") отмечен золотой медалью в номинации "Кондитерские изделия" за продукт "Мармелад Этника "Таежный глинтвейн", ООО "Ягоды Югры" -получили золотую медаль в номинации "Плодоовощная продукция, ягоды, зелень" за продукт "Таволожная моченая морошка", - говорится в сообщении.
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Как добавили в Фонде, в номинации "Продукты здорового и диетического питания, органическая продукция" серебряной медалью за продукт "Маринованные белые грибы" и бронзовой медалью за продукт "Маринованные лисички" награждена индивидуальный предприниматель Ольга Клищенко.
Дегустационный конкурс "Продукт года" в рамках 19 номинаций определяет лучшие по качеству продукты питания, представленные на российском рынке.
В общей сложности на выставке WorldFood Moscow, которая проходила с 17 по 20 сентября в Московской области, Ханты-Мансийский автономный округ представляли девять товаропроиводителей, на коллективном стенде Югры гости могли ознакомиться с продукцией из дикоросов, кондитерскими изделиями, рыбными и мясными консервами, рыбной продукцией, готовыми блюдами, колбасными изделиями и продукцией, отмеченной знаками "Органик" и "Халяль".
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругМосковская область (Подмосковье)Ханты-Мансийский автономный округЮгра
 
 
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