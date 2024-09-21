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Подполье сообщило о взрывах в направлении нефтебазы в ДНР - РИА Новости, 21.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:58 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/vzryvy-1974036318.html
Подполье сообщило о взрывах в направлении нефтебазы в ДНР
Подполье сообщило о взрывах в направлении нефтебазы в ДНР - РИА Новости, 21.09.2024
Подполье сообщило о взрывах в направлении нефтебазы в ДНР
Взрывы прогремели в направлении нефтебазы на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T21:58
2024-09-21T21:58
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА. 21 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в направлении нефтебазы на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Взрывы ощущались в направлении нефтебазы, где каким-то чудом необучаемые бандеровцы смогли собрать небольшие емкости с горючим. Рядом с нефтебазой находится ночной клуб "Ва-банк", в котором любит посидеть офицерский состав бандеровцев", - сказал он. По словам Лебедева, после взрывов до 11 человек просят об эвакуации.
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донецкая народная республика, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило о взрывах в направлении нефтебазы в ДНР

Лебедев: у нефтебазы на подконтрольной Киеву части ДНР прогремели взрывы

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА. 21 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в направлении нефтебазы на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Взрывы ощущались в направлении нефтебазы, где каким-то чудом необучаемые бандеровцы смогли собрать небольшие емкости с горючим. Рядом с нефтебазой находится ночной клуб "Ва-банк", в котором любит посидеть офицерский состав бандеровцев", - сказал он.
По словам Лебедева, после взрывов до 11 человек просят об эвакуации.
Ситуация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
В подполье сообщили об ударах в направлении завода "Электросталь"
Вчера, 21:54
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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