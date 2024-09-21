https://ria.ru/20240921/vzryvy-1974036318.html

Подполье сообщило о взрывах в направлении нефтебазы в ДНР

Подполье сообщило о взрывах в направлении нефтебазы в ДНР - РИА Новости, 21.09.2024

Подполье сообщило о взрывах в направлении нефтебазы в ДНР

Взрывы прогремели в направлении нефтебазы на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T21:58

2024-09-21T21:58

2024-09-21T21:58

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА. 21 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в направлении нефтебазы на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Взрывы ощущались в направлении нефтебазы, где каким-то чудом необучаемые бандеровцы смогли собрать небольшие емкости с горючим. Рядом с нефтебазой находится ночной клуб "Ва-банк", в котором любит посидеть офицерский состав бандеровцев", - сказал он. По словам Лебедева, после взрывов до 11 человек просят об эвакуации.

https://ria.ru/20240921/dnr-1974036049.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность