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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 21.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Взрыв прогремел в субботу в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T16:08
2024-09-21T16:08
2024-09-21T16:08
специальная военная операция на украине
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сумская область
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". "В Сумах прогремел взрыв", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Сумской области звучит уже более часа.
https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html
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в мире, украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
"Общественное": в Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги