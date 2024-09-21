https://ria.ru/20240921/vzryv-1974004289.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 21.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Взрыв прогремел в субботу в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T16:08

2024-09-21T16:08

2024-09-21T16:08

специальная военная операция на украине

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сумская область

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". "В Сумах прогремел взрыв", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Сумской области звучит уже более часа.

https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

украина

сумская область

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в мире, украина, сумская область