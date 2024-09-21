https://ria.ru/20240921/turist-1974039842.html

Турист из Москвы утонул в Крыму

Турист из Москвы утонул в Крыму - РИА Новости, 21.09.2024

Турист из Москвы утонул в Крыму

В Ялте в море погиб турист из Москвы, купание в регионе было запрещено из-за шторма, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T22:46

2024-09-21T22:46

2024-09-21T22:46

ялта

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. В Ялте в море погиб турист из Москвы, купание в регионе было запрещено из-за шторма, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ. "В городе Ялта матросами спасателями "Массандровского" пляжа извлечено тело туриста из Москвы. Купание из-за шторма запрещалось, на пляже были установлены запрещающие флаги", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240707/jalta-1958025423.html

ялта

москва

россия

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ялта, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия