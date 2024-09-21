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Турист из Москвы утонул в Крыму - РИА Новости, 21.09.2024
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22:46 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/turist-1974039842.html
Турист из Москвы утонул в Крыму
Турист из Москвы утонул в Крыму - РИА Новости, 21.09.2024
Турист из Москвы утонул в Крыму
В Ялте в море погиб турист из Москвы, купание в регионе было запрещено из-за шторма, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T22:46
2024-09-21T22:46
ялта
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. В Ялте в море погиб турист из Москвы, купание в регионе было запрещено из-за шторма, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ. "В городе Ялта матросами спасателями "Массандровского" пляжа извлечено тело туриста из Москвы. Купание из-за шторма запрещалось, на пляже были установлены запрещающие флаги", - говорится в сообщении.
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ялта, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Ялта, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Турист из Москвы утонул в Крыму

Турист из Москвы утонул в Ялте, где купание было запрещено из-за шторма

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкЗапрещающий знак
Запрещающий знак - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. В Ялте в море погиб турист из Москвы, купание в регионе было запрещено из-за шторма, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ.
"В городе Ялта матросами спасателями "Массандровского" пляжа извлечено тело туриста из Москвы. Купание из-за шторма запрещалось, на пляже были установлены запрещающие флаги", - говорится в сообщении.
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ЯлтаМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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