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Советники Трампа обеспокоились его нападками на Свифт, пишут СМИ - РИА Новости, 21.09.2024
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20:08 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/trump-1974026155.html
Советники Трампа обеспокоились его нападками на Свифт, пишут СМИ
Советники Трампа обеспокоились его нападками на Свифт, пишут СМИ - РИА Новости, 21.09.2024
Советники Трампа обеспокоились его нападками на Свифт, пишут СМИ
Ненавистнические высказывания кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа против американской певицы Тейлор Свифт обеспокоили его... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T20:08
2024-09-21T20:08
в мире
сша
дональд трамп
тейлор свифт (певица)
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ненавистнические высказывания кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа против американской певицы Тейлор Свифт обеспокоили его советников, пишет газета Washington Post. Ранее Трамп заявил, что ненавидит американскую певицу Тейлор Свифт, поддержавшую кандидата от демократов, вице-президента Соединенных Штатов Камалу Харрис. "Нападки на Свифт особенно обеспокоили советников Трампа, которые думают о привлечении женщин-избирателей", - пишет издание. Но директор по коммуникациям предвыборного штаба республиканца Стивен Чунг заявил, что Трамп популярнее Свифт. Ранее Свифт на фоне спекуляций в СМИ о том, что ее поддержка может существенно сказаться на результатах ноябрьских выборов президента США, заявила, что намерена поддержать кандидатуру Харрис. Трамп в ответ на заявление певицы предрек, что либеральной Свифт со временем придется заплатить свою цену в бизнесе за то, что она поддерживает представителей демократов. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240915/amerika-1972704745.html
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в мире, сша, дональд трамп, тейлор свифт (певица), камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Тейлор Свифт (певица), Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Советники Трампа обеспокоились его нападками на Свифт, пишут СМИ

WP: ненавистнические высказывания Трампа против Свифт обеспокоили его советников

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ненавистнические высказывания кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа против американской певицы Тейлор Свифт обеспокоили его советников, пишет газета Washington Post.
Ранее Трамп заявил, что ненавидит американскую певицу Тейлор Свифт, поддержавшую кандидата от демократов, вице-президента Соединенных Штатов Камалу Харрис.
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"Нападки на Свифт особенно обеспокоили советников Трампа, которые думают о привлечении женщин-избирателей", - пишет издание.
Но директор по коммуникациям предвыборного штаба республиканца Стивен Чунг заявил, что Трамп популярнее Свифт.
Ранее Свифт на фоне спекуляций в СМИ о том, что ее поддержка может существенно сказаться на результатах ноябрьских выборов президента США, заявила, что намерена поддержать кандидатуру Харрис. Трамп в ответ на заявление певицы предрек, что либеральной Свифт со временем придется заплатить свою цену в бизнесе за то, что она поддерживает представителей демократов.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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В миреСШАДональд ТрампТейлор Свифт (певица)Камала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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