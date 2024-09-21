https://ria.ru/20240921/trump-1974026155.html

Советники Трампа обеспокоились его нападками на Свифт, пишут СМИ

Советники Трампа обеспокоились его нападками на Свифт, пишут СМИ - РИА Новости, 21.09.2024

Советники Трампа обеспокоились его нападками на Свифт, пишут СМИ

Ненавистнические высказывания кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа против американской певицы Тейлор Свифт обеспокоили его... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T20:08

2024-09-21T20:08

2024-09-21T20:08

в мире

сша

дональд трамп

тейлор свифт (певица)

камала харрис

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408015_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_261898df149028e278ccad5189f706d9.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ненавистнические высказывания кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа против американской певицы Тейлор Свифт обеспокоили его советников, пишет газета Washington Post. Ранее Трамп заявил, что ненавидит американскую певицу Тейлор Свифт, поддержавшую кандидата от демократов, вице-президента Соединенных Штатов Камалу Харрис. "Нападки на Свифт особенно обеспокоили советников Трампа, которые думают о привлечении женщин-избирателей", - пишет издание. Но директор по коммуникациям предвыборного штаба республиканца Стивен Чунг заявил, что Трамп популярнее Свифт. Ранее Свифт на фоне спекуляций в СМИ о том, что ее поддержка может существенно сказаться на результатах ноябрьских выборов президента США, заявила, что намерена поддержать кандидатуру Харрис. Трамп в ответ на заявление певицы предрек, что либеральной Свифт со временем придется заплатить свою цену в бизнесе за то, что она поддерживает представителей демократов. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20240915/amerika-1972704745.html

https://ria.ru/20240911/tramp-1972110558.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, тейлор свифт (певица), камала харрис, выборы президента сша — 2024