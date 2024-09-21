https://ria.ru/20240921/ssha-1974016534.html

NYT: США не смогут устранить российские СМИ из информационного поля

NYT: США не смогут устранить российские СМИ из информационного поля - РИА Новости, 21.09.2024

NYT: США не смогут устранить российские СМИ из информационного поля

Преследование телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" со стороны американских властей при поддержке социальных сетей не позволит США устранить издания из... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T18:12

2024-09-21T18:12

2024-09-21T18:12

сша

россия

латинская америка

санкции сша против "россии сегодня" и rt

в мире

миа "россия сегодня"

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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Преследование телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" со стороны американских властей при поддержке социальных сетей не позволит США устранить издания из информационного поля, поскольку российские СМИ уже находили возможность быстро возвращаться к аудитории, а также пользуются огромной популярностью в Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке, признает газета New York Times. Со ссылкой на опрошенных экспертов и аналитиков американское издание указывает, что "социальные сети могут пытаться запретить российскую телекомпанию RT", но та уже доказала в прошлом, что способна бороться, "когда её пытаются заставить замолчать". Отмечается, что после решения корпорации Meta* заодно с YouTube заблокировать в своих социальных сетях страницы российских СМИ, включая RT и ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", подвергнутые блокировке издания могут столкнуться лишь с краткосрочным сокращением интернет-аудитории, так как ранее уже находили быстрые способы продолжить распространение информации. Кроме того, издания остаются доступны на других популярных платформах, включая Telegram и соцсеть X. "У RT и связанных с ним сетей есть множество других возможностей распространять свои сообщения, не в последнюю очередь из-за чрезвычайной популярности в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке", - говорится в публикации. В США местные медиа по-прежнему публикуют материалы российских изданий, поэтому заблокированные материалы в любом случае будут продолжать распространяться среди американской аудитории. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Как заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы "Россия сегодня" последует ограничение распространения информации американских СМИ в РФ. Он отметил, что зеркальные ответные меры невозможны из-за отсутствия в США государственного информагентства.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240914/ssha-1972648383.html

https://ria.ru/20240909/informatsiya-1971443667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, латинская америка, санкции сша против "россии сегодня" и rt, в мире, миа "россия сегодня"