https://ria.ru/20240921/spetsoperatsiya-1974008002.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.09.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.09.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T16:52

2024-09-21T16:52

2024-09-21T16:53

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 21 сентября 2024 годаЗа минувшие сутки российские войска ударили высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики, цехам по производству дронов, местам дислокации личного состава и хранения военной техники ВСУ. Кроме того, подразделения отразили 14 атак и контратак противника на Харьковском, Купянском и Донецком направлениях. Поражены 153 района скопления живой силы и техники, склады боеприпасов и вооружения. Средства ПВО сбили 177 беспилотников.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Пресечены попытки прорыва границы в районах Медвежьего и Нового Пути. Украинская армия потеряла на этом направлении более 300 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 646 самолетов, 283 вертолета, 31983 беспилотника, 579 зенитных ракетных комплексов, 1457 реактивных систем залпового огня, 18317 танков и других бронемашин, 14963 орудия полевой артиллерии и 26328 единиц автомобильной техники.

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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