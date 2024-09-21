https://ria.ru/20240921/spetsoperatsiya-1974000524.html
Российские вертолеты Ка-52М поразили живую силу ВСУ в Курской области
Российские вертолеты Ка-52М поразили живую силу ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.09.2024
Российские вертолеты Ка-52М поразили живую силу ВСУ в Курской области
Российские вертолёты Ка-52М нанесли ракетный удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, цели уничтожены, сообщили в... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T15:42
2024-09-21T15:42
2024-09-21T15:46
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российские вертолёты Ка-52М нанесли ракетный удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, цели уничтожены, сообщили в министерстве обороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесён ракетами по разведанным целям противника. После применения средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. "По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240921/udar-1973998822.html
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Работа вертолетов Ка-52М в приграничном районе Курской области
Российские вертолёты Ка-52М нанесли ракетный удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в курском приграничье, цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.
2024-09-21T15:42
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские вертолеты Ка-52М поразили живую силу ВСУ в Курской области
Минобороны: вертолеты Ка-52М поразили живую силу и технику ВСУ в Курской области