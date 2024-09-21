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Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины ВСУ в Курской области
Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.09.2024
Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины ВСУ в Курской области
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения боевой бронированной машины (ББМ) ВСУ оператором FPV-дрона группировки войск "Север" в... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T15:14
2024-09-21T15:14
2024-09-21T15:14
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курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения боевой бронированной машины (ББМ) ВСУ оператором FPV-дрона группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области. В описании к видео указано, что военнослужащие разведывательного подразделения группировки "Север" с помощью беспилотника в ночное время выявили движение бронемашины ВСУ. Её экипаж пытался скрыть машину в лесополосе в приграничном районе Курской области. "После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по ББМ противника. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением FPV-дрона. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание и взрыв ББМ боевиков ВСУ", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
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Уничтожение боевой машины ВСУ оператором FPV-дрона в Курской области
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения боевой бронированной машины (ББМ) ВСУ оператором FPV-дрона группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области.
2024-09-21T15:14
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины ВСУ в Курской области
Минобороны: ВС РФ уничтожили ББМ ВСУ беспилотником