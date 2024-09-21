https://ria.ru/20240921/spetsoperatsiya-1973996157.html

Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины ВСУ в Курской области

Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.09.2024

Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины ВСУ в Курской области

Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения боевой бронированной машины (ББМ) ВСУ оператором FPV-дрона группировки войск "Север" в... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T15:14

2024-09-21T15:14

2024-09-21T15:14

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курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения боевой бронированной машины (ББМ) ВСУ оператором FPV-дрона группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области. В описании к видео указано, что военнослужащие разведывательного подразделения группировки "Север" с помощью беспилотника в ночное время выявили движение бронемашины ВСУ. Её экипаж пытался скрыть машину в лесополосе в приграничном районе Курской области. "После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по ББМ противника. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением FPV-дрона. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание и взрыв ББМ боевиков ВСУ", - уточнили в МО РФ.

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Уничтожение боевой машины ВСУ оператором FPV-дрона в Курской области Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения боевой бронированной машины (ББМ) ВСУ оператором FPV-дрона группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области. 2024-09-21T15:14 true PT0M18S

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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность