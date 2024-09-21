https://ria.ru/20240921/sevastopol-1974021343.html

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.09.2024

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T19:18

2024-09-21T19:18

2024-09-21T19:26

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."Внимание! Баллистика ", - написал он.В городе и регионе приостановлено движение общественного транспорта, в том числе катеров и паромов.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, безопасность