https://ria.ru/20240921/sevastopol-1974021343.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.09.2024
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T19:18
2024-09-21T19:18
2024-09-21T19:26
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."Внимание! Баллистика ", - написал он.В городе и регионе приостановлено движение общественного транспорта, в том числе катеров и паромов.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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севастополь, михаил развожаев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Глава Севастополя Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе