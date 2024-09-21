https://ria.ru/20240921/pozhar-1974031223.html
На промышленном предприятии в Подольске потушили пожар
На промышленном предприятии в Подольске потушили пожар - РИА Новости, 21.09.2024
На промышленном предприятии в Подольске потушили пожар
Пожар в подмосковном Подольске полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T20:48
2024-09-21T20:48
2024-09-21T20:55
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
подольск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973835512_4:0:1200:673_1920x0_80_0_0_e3d0122c85b5895a3ff3be07f23aaa4e.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пожар в подмосковном Подольске полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что ликвидировано открытое горение на месте пожара в подмосковном Подольске."В подмосковном Подольске сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html
подольск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973835512_178:0:1075:673_1920x0_80_0_0_bc7acaf29019b038edd97e4d995798f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), подольск, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Подольск, Происшествия