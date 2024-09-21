https://ria.ru/20240921/pozhar-1974031223.html

На промышленном предприятии в Подольске потушили пожар

На промышленном предприятии в Подольске потушили пожар - РИА Новости, 21.09.2024

На промышленном предприятии в Подольске потушили пожар

Пожар в подмосковном Подольске полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T20:48

2024-09-21T20:48

2024-09-21T20:55

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

подольск

происшествия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пожар в подмосковном Подольске полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что ликвидировано открытое горение на месте пожара в подмосковном Подольске."В подмосковном Подольске сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

подольск

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2024

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), подольск, происшествия