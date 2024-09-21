https://ria.ru/20240921/pozhar-1973955747.html
В Воронежской области ликвидировали пожар в производственном помещении
В Воронежской области ликвидировали пожар в производственном помещении - РИА Новости, 21.09.2024
В Воронежской области ликвидировали пожар в производственном помещении
Пожар в производственном помещении в селе Новая Усмань Воронежской области ликвидирован, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T07:46
2024-09-21T07:46
2024-09-21T11:21
происшествия
воронежская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1973972561_0:0:1110:624_1920x0_80_0_0_84120eda65d3e1274779e90e64a460a5.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пожар в производственном помещении в селе Новая Усмань Воронежской области ликвидирован, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что спасатели ликвидируют пожар в производственном помещении в селе Новая Усмань на улице Полевая на 4,5 тысячи квадратных метров. Позже сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. "Пожар в Воронежской области полностью ликвидирован. Причину возгорания предстоит установить экспертам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240920/pozhar-1973924917.html
воронежская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1973972561_161:0:1113:714_1920x0_80_0_0_fb858098b61b163e0f97213380c78731.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воронежская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской области ликвидировали пожар в производственном помещении
МЧС: пожар в производственном помещении в Воронежской области ликвидировали