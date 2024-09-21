https://ria.ru/20240921/pozhar-1973955747.html

В Воронежской области ликвидировали пожар в производственном помещении

В Воронежской области ликвидировали пожар в производственном помещении - РИА Новости, 21.09.2024

В Воронежской области ликвидировали пожар в производственном помещении

Пожар в производственном помещении в селе Новая Усмань Воронежской области ликвидирован, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T07:46

2024-09-21T07:46

2024-09-21T11:21

происшествия

воронежская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пожар в производственном помещении в селе Новая Усмань Воронежской области ликвидирован, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что спасатели ликвидируют пожар в производственном помещении в селе Новая Усмань на улице Полевая на 4,5 тысячи квадратных метров. Позже сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. "Пожар в Воронежской области полностью ликвидирован. Причину возгорания предстоит установить экспертам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240920/pozhar-1973924917.html

воронежская область

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происшествия, воронежская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)