https://ria.ru/20240921/politico-1973944880.html

СМИ: США боятся полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлах"

СМИ: США боятся полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлах" - РИА Новости, 21.09.2024

СМИ: США боятся полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлах"

Администрация президента США Джо Байдена опасается развертывания полномасштабной войны между Израилем и шиитским движением "Хезболлах" на фоне произошедшей в... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T02:28

2024-09-21T02:28

2024-09-21T02:39

в мире

израиль

ливан

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена опасается развертывания полномасштабной войны между Израилем и шиитским движением "Хезболлах" на фоне произошедшей в Ливане в начале недели детонации средств связи и израильского авиауадара по южному пригороду Бейрута в пятницу, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных американских чиновников. По данным издания, чиновники полагают, что атаки могут послужить началом более масштабной военной кампании Израиля на юге Ливана. "Американские чиновники ожидают, что в ближайшие дни боевые действия между Израилем и "Хезболлах" значительно усилятся, что потенциально может привести к полномасштабной войне двух сторон... Последний анализ внутри администрации (президента США Джо) Байдена показывает, что обеим сторонам будет тяжело прибегнуть к деэскалации", - рассказали изданию два высокопоставленных американских чиновника, знакомые с обсуждением. Один из неназванных чиновников сообщил Politico, что атаки в Ливане, а именно в столице страны Бейруте, продолжатся, и в США полагают, что со стороны "Хезболлах" последует ответ Израилю, возможно, в виде атак беспилотниками. Кроме того, как полагает еще один неназванный американский чиновник, боевые действия также будут включать убийства командиров "Хезболлах", удары по оружейным складам, а также по объектам коммуникационной инфраструктуры движения. Два неназванных чиновника отметили, что периодические столкновения на севере Израиля вряд ли приведут к прямой конфронтации с Ливаном. Однако атаки на территории Израиля или Ливана "вызывают тревогу" и приведут лишь к нарастанию напряжения. Ранее очевидец заявил РИА Новости о сильных взрывах в южном пригороде Бейрута. Значительные повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что целью авиаудара Израиля по Бейруту был высокопоставленный командир шиитского движения "Хезболлах". По последним данным ливанского минздрава, в результате израильского авиаудара погибли 12 человек, еще 66 получили ранения. "Хезболлах" позднее подтвердило, что в результате атаки был убит командующий спецоперациями движения Ибрагим Акиль. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт. Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани был в числе пострадавших от взрыва пейджера.

https://ria.ru/20240920/akil-1973900714.html

https://ria.ru/20240920/israel-1973933329.html

https://ria.ru/20240920/khezbolla-1973891387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане