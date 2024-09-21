Глава МИД Ливана показал Совбезу ООН фото с последствием взрывов пейджеров
Глава МИД Ливана показал Совбезу ООН фото с последствиями взрывов пейджеров
© AP Photo / Hussein MallaМужчина, пострадавший в результате взрыва электронного устройства в Бейруте
© AP Photo / Hussein Malla
Мужчина, пострадавший в результате взрыва электронного устройства в Бейруте
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ООН, 21 сен – РИА Новости. Исполняющий обязанности главы МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб принес на заседание Совбеза ООН фотографию, на которой запечатлен пример последствия взрывов пейджеров в стране, - окровавленную конечность, передает корреспондент РИА Новости.
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"Разве не терроризм, когда удар наносится по всему населению? В городах, на улицах, в магазинах – когда они просто занимаются своими повседневными делами", – задался вопросом ливанский дипломат, обращаясь к СБ.
Немногим позже он достал большую фотографию окровавленной конечности, сильно пострадавшей при взрыве. Какая именно это часть тела, по фотографии не разобрать.
"Посмотрите на ужас того, что произошло", - добавил Бу Хабиб, впоследствии извинившись за снимок.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.