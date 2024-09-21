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Глава МИД Ливана показал Совбезу ООН фото с последствием взрывов пейджеров - РИА Новости, 21.09.2024
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00:41 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/peydzhery-1973940678.html
Глава МИД Ливана показал Совбезу ООН фото с последствием взрывов пейджеров
Глава МИД Ливана показал Совбезу ООН фото с последствием взрывов пейджеров - РИА Новости, 21.09.2024
Глава МИД Ливана показал Совбезу ООН фото с последствием взрывов пейджеров
Исполняющий обязанности главы МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб принес на заседание Совбеза ООН фотографию, на которой запечатлен пример последствия взрывов пейджеров РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T00:41
2024-09-21T00:41
в мире
ливан
израиль
россия
мария захарова
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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ООН, 21 сен – РИА Новости. Исполняющий обязанности главы МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб принес на заседание Совбеза ООН фотографию, на которой запечатлен пример последствия взрывов пейджеров в стране, - окровавленную конечность, передает корреспондент РИА Новости. "Разве не терроризм, когда удар наносится по всему населению? В городах, на улицах, в магазинах – когда они просто занимаются своими повседневными делами", – задался вопросом ливанский дипломат, обращаясь к СБ. Немногим позже он достал большую фотографию окровавленной конечности, сильно пострадавшей при взрыве. Какая именно это часть тела, по фотографии не разобрать. "Посмотрите на ужас того, что произошло", - добавил Бу Хабиб, впоследствии извинившись за снимок. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
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в мире, ливан, израиль, россия, мария захарова, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Израиль, Россия, Мария Захарова, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Глава МИД Ливана показал Совбезу ООН фото с последствием взрывов пейджеров

Глава МИД Ливана показал Совбезу ООН фото с последствиями взрывов пейджеров

© AP Photo / Hussein MallaМужчина, пострадавший в результате взрыва электронного устройства в Бейруте
Мужчина, пострадавший в результате взрыва электронного устройства в Бейруте - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Мужчина, пострадавший в результате взрыва электронного устройства в Бейруте
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ООН, 21 сен – РИА Новости. Исполняющий обязанности главы МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб принес на заседание Совбеза ООН фотографию, на которой запечатлен пример последствия взрывов пейджеров в стране, - окровавленную конечность, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Разве не терроризм, когда удар наносится по всему населению? В городах, на улицах, в магазинах – когда они просто занимаются своими повседневными делами", – задался вопросом ливанский дипломат, обращаясь к СБ.
Немногим позже он достал большую фотографию окровавленной конечности, сильно пострадавшей при взрыве. Какая именно это часть тела, по фотографии не разобрать.
"Посмотрите на ужас того, что произошло", - добавил Бу Хабиб, впоследствии извинившись за снимок.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
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В миреЛиванИзраильРоссияМария ЗахароваХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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