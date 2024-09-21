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В Ливадии могут открыть памятник императрице Марии Александровне - РИА Новости, 21.09.2024
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Религия
 
15:44 21.09.2024 (обновлено: 16:05 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/pamyatnik-1974000886.html
В Ливадии могут открыть памятник императрице Марии Александровне
В Ливадии могут открыть памятник императрице Марии Александровне - РИА Новости, 21.09.2024
В Ливадии могут открыть памятник императрице Марии Александровне
Памятник императрице Марии Александровне может быть открыт в конце сентября в Ливадии у Крестовоздвиженской церкви, сообщила РИА Новости председатель... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T15:44
2024-09-21T16:05
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россия
александр i
русская православная церковь
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Памятник императрице Марии Александровне может быть открыт в конце сентября в Ливадии у Крестовоздвиженской церкви, сообщила РИА Новости председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова. В субботу памятник императрице и ее младшим сыновьям великим князьям Сергею и Павлу был открыт в Подмосковье в Ильинском-Усово. Это было приурочено к 200-летию со дня рождения государыни и стало одним из центральных юбилейных мероприятий, организованных ЕСПО в 2024 году. Памятник после открытия освятил епископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов). "Памятников ей очень мало. Собственно говоря, есть памятник только в Финляндии. Но мы очень надеемся, что появится в ближайшее время, буквально в день Крестовоздвижения Господня, памятник ей в Ливадии близ Крестовоздвиженской церкви, инициативная группа позаботилась об этом. Это очень важно, и мы очень ждём этого события, надеемся даже в нём поучаствовать", – заявила Анна Громова РИА Новости. Крестовоздвижение отмечается Русской православной церковью 27 сентября (14 сентября по старому стилю). Императрица Мария Александровна (1824-1880, до принятия православия – принцесса Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария) родилась 8 августа 1824 года в семье герцога Людвига II Гессенского и Прирейнского и его супруги Вильгельмины, урожденной принцессы Баденской, младшей сестры императрицы Елизаветы Алексеевны – супруги императора Александра I. В 14 лет она встретилась с наследником российского престола цесаревичем Александром Николаевичем, будущим императором Александром II. Принцесса Мария впервые прибыла в Россию в 16 лет. Став императрицей в 30 лет, Мария Александровна активно проявила себя на ниве общественного служения. С ее именем связано создание в 1867 году Российского общества Красного Креста. Она также покровительствовала разветвленной системе благотворительных учреждений.
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россия, александр i, русская православная церковь, ливадия
Религия, Россия, Александр I, Русская православная церковь, Ливадия
В Ливадии могут открыть памятник императрице Марии Александровне

Громова: памятник императрице Марии Александровне могут открыть в Ливадии

© iStock.com / Leonid AndronovКрестовоздвиженская церковь в Ливадии
Крестовоздвиженская церковь в Ливадии - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© iStock.com / Leonid Andronov
Крестовоздвиженская церковь в Ливадии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Памятник императрице Марии Александровне может быть открыт в конце сентября в Ливадии у Крестовоздвиженской церкви, сообщила РИА Новости председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова.
В субботу памятник императрице и ее младшим сыновьям великим князьям Сергею и Павлу был открыт в Подмосковье в Ильинском-Усово. Это было приурочено к 200-летию со дня рождения государыни и стало одним из центральных юбилейных мероприятий, организованных ЕСПО в 2024 году. Памятник после открытия освятил епископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов).
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПамятник императрице Марии Александровне с младшими сыновьями великими князьями Сергеем и Павлом в императорском имении Ильинское-Усово
Памятник императрице Марии Александровне с младшими сыновьями великими князьями Сергеем и Павлом в императорском имении Ильинское-Усово - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Памятник императрице Марии Александровне с младшими сыновьями великими князьями Сергеем и Павлом в императорском имении Ильинское-Усово
"Памятников ей очень мало. Собственно говоря, есть памятник только в Финляндии. Но мы очень надеемся, что появится в ближайшее время, буквально в день Крестовоздвижения Господня, памятник ей в Ливадии близ Крестовоздвиженской церкви, инициативная группа позаботилась об этом. Это очень важно, и мы очень ждём этого события, надеемся даже в нём поучаствовать", – заявила Анна Громова РИА Новости.
Крестовоздвижение отмечается Русской православной церковью 27 сентября (14 сентября по старому стилю).
Императрица Мария Александровна (1824-1880, до принятия православия – принцесса Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария) родилась 8 августа 1824 года в семье герцога Людвига II Гессенского и Прирейнского и его супруги Вильгельмины, урожденной принцессы Баденской, младшей сестры императрицы Елизаветы Алексеевны – супруги императора Александра I. В 14 лет она встретилась с наследником российского престола цесаревичем Александром Николаевичем, будущим императором Александром II. Принцесса Мария впервые прибыла в Россию в 16 лет. Став императрицей в 30 лет, Мария Александровна активно проявила себя на ниве общественного служения. С ее именем связано создание в 1867 году Российского общества Красного Креста. Она также покровительствовала разветвленной системе благотворительных учреждений.
 
РелигияРоссияАлександр IРусская православная церковьЛивадия
 
 
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