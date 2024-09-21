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В Ливадии могут открыть памятник императрице Марии Александровне

В Ливадии могут открыть памятник императрице Марии Александровне - РИА Новости, 21.09.2024

В Ливадии могут открыть памятник императрице Марии Александровне

Памятник императрице Марии Александровне может быть открыт в конце сентября в Ливадии у Крестовоздвиженской церкви, сообщила РИА Новости председатель... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T15:44

2024-09-21T15:44

2024-09-21T16:05

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ливадия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Памятник императрице Марии Александровне может быть открыт в конце сентября в Ливадии у Крестовоздвиженской церкви, сообщила РИА Новости председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова. В субботу памятник императрице и ее младшим сыновьям великим князьям Сергею и Павлу был открыт в Подмосковье в Ильинском-Усово. Это было приурочено к 200-летию со дня рождения государыни и стало одним из центральных юбилейных мероприятий, организованных ЕСПО в 2024 году. Памятник после открытия освятил епископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов). "Памятников ей очень мало. Собственно говоря, есть памятник только в Финляндии. Но мы очень надеемся, что появится в ближайшее время, буквально в день Крестовоздвижения Господня, памятник ей в Ливадии близ Крестовоздвиженской церкви, инициативная группа позаботилась об этом. Это очень важно, и мы очень ждём этого события, надеемся даже в нём поучаствовать", – заявила Анна Громова РИА Новости. Крестовоздвижение отмечается Русской православной церковью 27 сентября (14 сентября по старому стилю). Императрица Мария Александровна (1824-1880, до принятия православия – принцесса Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария) родилась 8 августа 1824 года в семье герцога Людвига II Гессенского и Прирейнского и его супруги Вильгельмины, урожденной принцессы Баденской, младшей сестры императрицы Елизаветы Алексеевны – супруги императора Александра I. В 14 лет она встретилась с наследником российского престола цесаревичем Александром Николаевичем, будущим императором Александром II. Принцесса Мария впервые прибыла в Россию в 16 лет. Став императрицей в 30 лет, Мария Александровна активно проявила себя на ниве общественного служения. С ее именем связано создание в 1867 году Российского общества Красного Креста. Она также покровительствовала разветвленной системе благотворительных учреждений.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, александр i, русская православная церковь, ливадия