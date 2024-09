https://ria.ru/20240921/pagers-1973883627.html

"Затронет миллиарды". Операция "Моссада" неожиданно вышла из-под контроля

"Затронет миллиарды". Операция "Моссада" неожиданно вышла из-под контроля - РИА Новости, 21.09.2024

"Затронет миллиарды". Операция "Моссада" неожиданно вышла из-под контроля

Подготовка заняла 15 лет, часть компаний использовали втемную, а взрывчатку в пейджеры заложили на этапе производства — обнародованы подробности операции... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T08:00

2024-09-21T08:00

2024-09-21T08:02

технологии

ливан

иран

хасан насралла

хезболла

моссад

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973564634_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f98cc244a9efb155c74a459b578cf884.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Захар Андреев. Подготовка заняла 15 лет, часть компаний использовали втемную, а взрывчатку в пейджеры заложили на этапе производства — обнародованы подробности операции израильских спецслужб против ливанской "Хезболлы". Событие обсуждают во всем мире: одни эксперты называют акцию гениальной, другие обвиняют организаторов в военных преступлениях. Третьи же считают, что последствия нового троянского коня еще аукнутся простым гражданам по всему миру.Троянский конезаводПо всему Ливану 17 сентября взорвались пейджеры, а на следующий день — другие устройства: от раций до электросамокатов. Погибли по меньшей мере 37 человек, почти три тысячи получили ранения, в том числе очень тяжелые. Среди жертв есть дети. Кроме того, пострадал посол Ирана: он потерял зрение.Пейджерами в стране последние годы пользовались члены движения "Хезболла". Руководство организации пыталось таким образом избежать слежки через мобильные телефоны."Вы спрашиваете меня, где агент, — говорил глава "Хезболлы" Хасан Насралла в телеобращении в феврале. — Я говорю вам, что телефон в ваших руках, в руках вашей жены и в руках ваших детей — это агент. Закопайте его. Положите в железный ящик и заприте".По данным американских СМИ, этим и воспользовались израильские спецслужбы. Серия взрывов — результат сложной, многоуровневой операции, которая началась как минимум полтора десятилетия назад. При этом Тель-Авив официально не признает причастность к серии взрывов.Как пишет The New York Times со ссылкой на источники, для начала офицеры израильской разведки создали подставную компанию — венгерская BAC Consulting производила устройства по лицензии тайваньской Gold Apollo.Сайт телеканала ABC уточняет: венгерской фирма была только на бумаге, физически устройства через страну не проходили. Тайваньская сторона также отрицает, что гаджеты производили на острове. Кроме того, для конспирации создали по крайней мере еще две фирмы-прокладки. Некоторые из тех, кто участвовали в процессе, не знали, на кого на самом деле работают.Для прикрытия BAC Consulting оказывала услуги обычным клиентам, которым поставляла нормальные пейджеры. А вот на приемники для "Хезболлы" устанавливали батареи, начиненные взрывчаткой PETN. Количество опасного вещества — одна-две унции; кроме того, имелся дистанционный пусковой механизм, добавляет ABC.Поставки в Ливан начались летом 2022-го. И усилились после заявления Насраллы с призывом отказаться от мобильников.По словам трех источников в израильской разведке, во вторник на пейджеры отправили сообщение на арабском языке, похожее на те, что исходили от высшего руководства "Хезболлы". Многие получатели поднесли устройства к лицу, чтобы прочитать текст, и в это время раздался взрыв."В ливанской долине Бекаа, в деревне Сараайн, маленькая девочка по имени Фатима Абдулла только что вернулась домой после первого дня в четвертом классе, когда услышала, как запищал пейджер ее отца. Она понесла ему устройство, которое взорвалось у нее в руках, убив ее. Фатиме было девять лет", — пишет The New York Times.Высшее руководство движения не пострадало, поскольку пользовалось старыми пейджерами, закупленными до начала поставок от "венгерской" фирмы."Увечье предпочтительнее"В мире отреагировали по-разному. Так, американский аналитик, специалист по Ближнему Востоку Майк Доран назвал операцию "одной из самых поразительных в истории"."Это переработка сюжета троянского коня для цифровой эпохи, и она заслуживает того, чтобы стать почти такой же легендарной, как и ее культовый предшественник", — написал он в соцсети Х.Доран указывает, что израильтяне провели четыре операции в одной:— тщательно изучили цепочку поставок "Хезболлы";— сумели вклиниться в нее;— изобрели специальный заряд — "достаточно маленький, чтобы его можно было вставить в портативное устройство; достаточно сложный, чтобы его можно было активировать дистанционно; достаточно большой, чтобы нанести реальный вред; и в то же время не настолько заметный физически или электронно, чтобы привлекать к себе внимание";— активировали заряды одновременно на очень большой территории.Если бы хоть одна из этих четырех операций не удалась, все бы провалилось, отмечает Доран. Он также называет успехом израильтян большое соотношение увечий к смертям: "Увечье предпочтительнее гибели, поскольку оно связывает больше ресурсов и в гораздо большей степени нагружает вражеские системы".Два военных преступленияОтзывы других аналитиков — не столь восторженные. Эксперт по международному гуманитарному праву, старший преподаватель Ноттингемского университета Трент Луиджи Даниэле заявил, что инцидент содержит признаки как минимум двух военных преступлений."Первое — это преднамеренное нанесение ударов по отдельным гражданским лицам, не принимающим непосредственного участия в боевых действиях, поскольку целью стали, по сути, дипломаты или просто политические сторонники "Хезболлы", не имеющие боевых функций", — говорит он.Второе потенциально значимое военное преступление, по его словам, — преднамеренное нанесение ударов с осознанием того, что они причинят "явно чрезмерный случайный ущерб гражданскому населению"."Пейджеры и радиостанции были дистанционно взорваны одновременно в многолюдных местах, таких как рынки и кладбища. В подобных ситуациях вероятность убийства и ранения гражданских лиц чрезвычайно высока", — вторит Даниэле преподаватель права юридического факультета Бристольского университета Джакомо Бигджио.Полеты без телефона?В свою очередь, российский политолог Глеб Кузнецов считает, что операция по превращению средств связи в оружие убийства скажется на мирных гражданах по всему миру."Наиболее рискованной сферой для инноваций этого рода неизбежно станет гражданская авиация, которая необратимо изменится после первого применения их на практике", — пишет он. Взрывчатку, установленную в литиевую батарею, обнаружить крайне сложно, а значит, не исключено, что в будущем взять с собой телефон или планшет на борт самолета не получится."Есть вещи, которые не делаются не потому, что это невозможно технически, а потому, что их не надо делать", — говорит Кузнецов.Впрочем, эксперты по безопасности успокаивают: системы контроля в аэропортах достаточно надежные, чтобы выявить угрозу."Для багажа применяют рентгеновские сканеры, томографы и детекторы следов взрывчатых веществ. Для пассажиров — металлодетекторы и всевозможные сканеры. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов кинологические службы и простой ручной досмотр, — напоминает руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании "Газинформсервис" Сергей Полунин. — Сегодня, кроме классических инструментов, применяют еще ИИ: он помогает выявлять аномалии в поведении пассажиров, которые могут послужить сигналом для дополнительной проверки".Многие наблюдатели отмечают: израильская операция получилась крайне эффектной, но вряд ли эффективной. Не совсем ясны ее цели, а также последствия. Как бы то ни было, взрывы обычных гаджетов уж точно напугали многих — и далеко не только в Ливане.

https://ria.ru/20240203/razvedka-1924656136.html

ливан

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, ливан, иран, хасан насралла, хезболла, моссад