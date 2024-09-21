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Центр подготовки операторов беспилотных систем открылся в Оренбуржье - РИА Новости, 21.09.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
15:08 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/orenburzhe-1973995040.html
Центр подготовки операторов беспилотных систем открылся в Оренбуржье
Центр подготовки операторов беспилотных систем открылся в Оренбуржье - РИА Новости, 21.09.2024
Центр подготовки операторов беспилотных систем открылся в Оренбуржье
На базе гуманитарно-технического техникума Оренбурга заработал Центр подготовки операторов беспилотных систем, сообщил губернатор региона Денис Паслер. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T15:08
2024-09-21T15:08
оренбургская область
оренбург
россия
денис паслер
оренбургская область
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. На базе гуманитарно-технического техникума Оренбурга заработал Центр подготовки операторов беспилотных систем, сообщил губернатор региона Денис Паслер. "Современным школьникам и студентам не нужно объяснять, что такое беспилотные летательные аппараты. Для молодежи это актуально, перспективно и соответствует запросу времени. Безусловно, интерес нужно поддерживать и создавать условия для обучения ребят новому направлению", - написал Паслер в своем телеграм-канале. Он напомнил, что по инициативе президента России Владимира Путина в стране реализуется федеральный проект "Кадры для беспилотных авиационных систем" нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". Оренбургская область – в числе участников. "На базе гуманитарно-технического техникума Оренбурга заработал Центр подготовки операторов беспилотных систем. Он дополнил уже имеющиеся в образовательном учреждении профессиональные блоки. В техникуме функционируют: лаборатория изготовления прототипов, реверсивного инжиниринга, композитный цех, цех обработки неметаллических материалов, роботизированной сварки и фрезерной обработки, быстрого прототипирования и другие", - отметил Паслер. Глава региона подчеркнул, что с открытием Центра теперь на площадках техникума имеется полный цикл производства БПЛА. Начиная от разработки и создания деталей до настройки и запуска. Студенты могут получить навыки в любом этапе производства, обучаясь на современном оборудовании. "В проекте участвуют 18 школ региона. Специализированный класс открылся, например, в Подгороднепокровской школе. 14 рабочих мест, две зоны для полетов, 3Д-печать, ремонтная станция и зона охраны труда и техники безопасности – так выглядит стандартный класс БАС. Школьники 8-10 классов сначала изучат теорию, попробуют виртуальное пилотирование в симуляторе и только потом - реальное управление беспилотниками", - написал губернатор. На регион приобретено более 680 единиц БПЛА. 85 педагогов прошли обучение по новой дисциплине. Заниматься дополнительным направлением ребята будут только по желанию и во внеурочное время. Если понравится – продолжить обучение можно в техникуме.
https://ria.ru/20240919/orenburzhe-1973695554.html
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оренбург, россия, денис паслер, оренбургская область
Оренбургская область, Оренбург, Россия, Денис Паслер, Оренбургская область

Центр подготовки операторов беспилотных систем открылся в Оренбуржье

© РИА Новости / Валерий Гуньков | Перейти в медиабанкВид на Оренбург
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. На базе гуманитарно-технического техникума Оренбурга заработал Центр подготовки операторов беспилотных систем, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
"Современным школьникам и студентам не нужно объяснять, что такое беспилотные летательные аппараты. Для молодежи это актуально, перспективно и соответствует запросу времени. Безусловно, интерес нужно поддерживать и создавать условия для обучения ребят новому направлению", - написал Паслер в своем телеграм-канале.
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Он напомнил, что по инициативе президента России Владимира Путина в стране реализуется федеральный проект "Кадры для беспилотных авиационных систем" нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". Оренбургская область – в числе участников.
"На базе гуманитарно-технического техникума Оренбурга заработал Центр подготовки операторов беспилотных систем. Он дополнил уже имеющиеся в образовательном учреждении профессиональные блоки. В техникуме функционируют: лаборатория изготовления прототипов, реверсивного инжиниринга, композитный цех, цех обработки неметаллических материалов, роботизированной сварки и фрезерной обработки, быстрого прототипирования и другие", - отметил Паслер.
Глава региона подчеркнул, что с открытием Центра теперь на площадках техникума имеется полный цикл производства БПЛА. Начиная от разработки и создания деталей до настройки и запуска. Студенты могут получить навыки в любом этапе производства, обучаясь на современном оборудовании.
"В проекте участвуют 18 школ региона. Специализированный класс открылся, например, в Подгороднепокровской школе. 14 рабочих мест, две зоны для полетов, 3Д-печать, ремонтная станция и зона охраны труда и техники безопасности – так выглядит стандартный класс БАС. Школьники 8-10 классов сначала изучат теорию, попробуют виртуальное пилотирование в симуляторе и только потом - реальное управление беспилотниками", - написал губернатор.
На регион приобретено более 680 единиц БПЛА. 85 педагогов прошли обучение по новой дисциплине. Заниматься дополнительным направлением ребята будут только по желанию и во внеурочное время. Если понравится – продолжить обучение можно в техникуме.
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