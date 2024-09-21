https://ria.ru/20240921/opasnost-1973954339.html

В Курской области отменили ракетную опасность, сообщил губернатор

В Курской области отменили ракетную опасность, сообщил губернатор - РИА Новости, 21.09.2024

В Курской области отменили ракетную опасность, сообщил губернатор

Ракетную опасность отменили в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T07:10

2024-09-21T07:10

2024-09-21T07:10

курская область

алексей смирнов (политик)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968461309_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_982326de5884996c3b57caa67d62c6c2.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. Ракетная опасность в регионе была объявлена в 6.47 мск, ее отменили через 13 минут. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов в Telegram-канале.

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, алексей смирнов (политик) , общество