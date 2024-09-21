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В Курской области отменили ракетную опасность, сообщил губернатор
В Курской области отменили ракетную опасность, сообщил губернатор - РИА Новости, 21.09.2024
В Курской области отменили ракетную опасность, сообщил губернатор
Ракетную опасность отменили в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T07:10
2024-09-21T07:10
2024-09-21T07:10
курская область
алексей смирнов (политик)
общество
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. Ракетная опасность в регионе была объявлена в 6.47 мск, ее отменили через 13 минут. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов в Telegram-канале.
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курская область, алексей смирнов (политик) , общество
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Общество
В Курской области отменили ракетную опасность, сообщил губернатор
Ракетная опасность в Курской области отменена спустя 13 минут