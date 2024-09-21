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В Ростовской области мужчина выбросил знакомую в мусоропровод - РИА Новости, 21.09.2024
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18:58 21.09.2024 (обновлено: 19:53 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/musoroprovod-1974019717.html
В Ростовской области мужчина выбросил знакомую в мусоропровод
В Ростовской области мужчина выбросил знакомую в мусоропровод - РИА Новости, 21.09.2024
В Ростовской области мужчина выбросил знакомую в мусоропровод
Суд взял под стражу мужчину, который в Волгодонске Ростовской области в ходе конфликта пытался убить свою знакомую, выбросив ее в мусоропровод с шестого этажа... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T18:58
2024-09-21T19:53
происшествия
волгодонск
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. Суд взял под стражу мужчину, который в Волгодонске Ростовской области в ходе конфликта пытался убить свою знакомую, выбросив ее в мусоропровод с шестого этажа многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону в Telegram-канале. "В Волгодонске местный житель заключен под стражу за покушение на убийство женщины", - говорится в сообщении. По версии следствия, инцидент произошел во вторник в многоквартирном доме на улице Курчатова. Мужчина поссорился со своей 32-летней знакомой, в ходе конфликта он выбросил женщину в мусоропровод с шестого этажа. "Обвиняемый, находясь на шестом этаже многоквартирного дома… обхватил руками ее ноги и, приподняв, с силой толкнул вглубь канала мусоропровода, в результате чего последняя упала на первый этаж", - уточнили в региональном главке СК РФ. По данным ведомства, женщина не умерла благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. В результате падения она получила телесные повреждения различной степени тяжести. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240825/zaderzhanie-1968334654.html
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происшествия, волгодонск, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгодонск, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростовской области мужчина выбросил знакомую в мусоропровод

В Волгодонске мужчина пытался убить знакомую, выбросив ее в мусоропровод

© Фото : Ростовский Следком/TelegramМесто происшествия, где мужчина в ходе конфликта пытался убить свою знакомую, выбросив ее в мусоропровод с шестого этажа многоквартирного дома в Волгодонске Ростовской области
Место происшествия, где мужчина в ходе конфликта пытался убить свою знакомую, выбросив ее в мусоропровод с шестого этажа многоквартирного дома в Волгодонске Ростовской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Фото : Ростовский Следком/Telegram
Место происшествия, где мужчина в ходе конфликта пытался убить свою знакомую, выбросив ее в мусоропровод с шестого этажа многоквартирного дома в Волгодонске Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. Суд взял под стражу мужчину, который в Волгодонске Ростовской области в ходе конфликта пытался убить свою знакомую, выбросив ее в мусоропровод с шестого этажа многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону в Telegram-канале.
"В Волгодонске местный житель заключен под стражу за покушение на убийство женщины", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, инцидент произошел во вторник в многоквартирном доме на улице Курчатова. Мужчина поссорился со своей 32-летней знакомой, в ходе конфликта он выбросил женщину в мусоропровод с шестого этажа.
"Обвиняемый, находясь на шестом этаже многоквартирного дома… обхватил руками ее ноги и, приподняв, с силой толкнул вглубь канала мусоропровода, в результате чего последняя упала на первый этаж", - уточнили в региональном главке СК РФ.
По данным ведомства, женщина не умерла благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. В результате падения она получила телесные повреждения различной степени тяжести.
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, заключили в пресс-службе.
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ПроисшествияВолгодонскРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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