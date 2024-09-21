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В Молдавии назвали ключевой фактор целостности страны - РИА Новости, 21.09.2024
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18:03 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/moldaviya-1974015942.html
В Молдавии назвали ключевой фактор целостности страны
В Молдавии назвали ключевой фактор целостности страны - РИА Новости, 21.09.2024
В Молдавии назвали ключевой фактор целостности страны
Нейтральный статус Молдавии является одним из ключевых факторов ее целостности и безопасности, заявил бывший премьер-министр республики Василий Тарлев, выступая РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T18:03
2024-09-21T18:03
в мире
молдавия
гагаузия
майя санду
ренато усатый
ирина влах
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КИШИНЕВ, 21 сен – РИА Новости. Нейтральный статус Молдавии является одним из ключевых факторов ее целостности и безопасности, заявил бывший премьер-министр республики Василий Тарлев, выступая в субботу на митинге, посвященном началу его избирательной кампании на президентских выборах, которые состоятся 20 октября. Центральная избирательная комиссия Молдавии на данный момент зарегистрировала шестерых кандидатов, претендующих на пост президента. Помимо Тарлева, в гонке участвуют бывший генпрокурор Александр Стояногло, действующий президент Майя Санду, лидер партии "Наша партия" Ренато Усатый, экс-глава Гагаузии Ирина Влах и бывший премьер Ион Кику. "Молдавия должна укреплять отношения с такими стратегическими партнёрами, как Россия, Китай и другие. Хочу подчеркнуть: нейтральный статус республики — это один из главных столпов, которые помогут нам сохранить целостность страны. Те, кто выступает за присоединение к военным блокам, не понимают, что такое война. Молдавия должна оставаться страной мира", — заявил Тарлев. Экс-премьер уже дважды подавал документы для регистрации своей инициативной группы в поддержку президентской кампании. Первый раз — как независимый кандидат при поддержке Партии коммунистов, второй — в качестве лидера партии "Будущее Молдовы". Тарлев, занимавший пост премьера с 2001 по 2008 годы при правлении коммунистов во главе с Владимиром Ворониным, остаётся рекордсменом по продолжительности пребывания на этой должности. По последним данным ЦИК, в бюллетень для президентских выборов войдут имена около 12 кандидатов, на данном этапе шесть заявок находятся на стадии проверки.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, ренато усатый, ирина влах
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Ренато Усатый, Ирина Влах
В Молдавии назвали ключевой фактор целостности страны

Экс-премьер Тарлев: нейтральный статус Молдавии поможет сохранить ее целостность

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 сен – РИА Новости. Нейтральный статус Молдавии является одним из ключевых факторов ее целостности и безопасности, заявил бывший премьер-министр республики Василий Тарлев, выступая в субботу на митинге, посвященном началу его избирательной кампании на президентских выборах, которые состоятся 20 октября.
Центральная избирательная комиссия Молдавии на данный момент зарегистрировала шестерых кандидатов, претендующих на пост президента. Помимо Тарлева, в гонке участвуют бывший генпрокурор Александр Стояногло, действующий президент Майя Санду, лидер партии "Наша партия" Ренато Усатый, экс-глава Гагаузии Ирина Влах и бывший премьер Ион Кику.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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"Молдавия должна укреплять отношения с такими стратегическими партнёрами, как Россия, Китай и другие. Хочу подчеркнуть: нейтральный статус республики — это один из главных столпов, которые помогут нам сохранить целостность страны. Те, кто выступает за присоединение к военным блокам, не понимают, что такое война. Молдавия должна оставаться страной мира", — заявил Тарлев.
Экс-премьер уже дважды подавал документы для регистрации своей инициативной группы в поддержку президентской кампании. Первый раз — как независимый кандидат при поддержке Партии коммунистов, второй — в качестве лидера партии "Будущее Молдовы".
Тарлев, занимавший пост премьера с 2001 по 2008 годы при правлении коммунистов во главе с Владимиром Ворониным, остаётся рекордсменом по продолжительности пребывания на этой должности.
По последним данным ЦИК, в бюллетень для президентских выборов войдут имена около 12 кандидатов, на данном этапе шесть заявок находятся на стадии проверки.
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В миреМолдавияГагаузияМайя СандуРенато УсатыйИрина Влах
 
 
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