https://ria.ru/20240921/lekornyu-1974033084.html
Лекорню сохранил пост министра обороны Франции
Лекорню сохранил пост министра обороны Франции - РИА Новости, 21.09.2024
Лекорню сохранил пост министра обороны Франции
Себастьян Лекорню сохраняет пост министра обороны в новом кабмине Франции, сообщил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T21:05
2024-09-21T21:05
2024-09-21T21:05
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ПАРИЖ, 21 сен - РИА Новости. Себастьян Лекорню сохраняет пост министра обороны в новом кабмине Франции, сообщил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер. "На пост министра обороны Франции назначен Себастьян Леокрню", - сообщил Колер в субботу вечером. Трансляция велась в официальном аккаунте офиса президента Франции Эммануэля Макрона в соцсети Х. Пост главы МО Франции 38-летний Лекорню занимает с мая 2022 года. Он - выходец из центристской партии "Демократическое движение", в 2016 году он присоединился к партии баллотирующего на первый президентский срок Эммануэля Макрона. Как ранее сообщали французские СМИ, Макрон хотел сохранить Лекорню в должности в контексте конфликта на Украине и договоренностей о помощи, которую Франция оказывает Киеву.
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в мире, франция, украина, киев, себастьян лекорню, эммануэль макрон
В мире, Франция, Украина, Киев, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон
Лекорню сохранил пост министра обороны Франции
Лекорню сохранил пост министра обороны в новом правительстве Франции