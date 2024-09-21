https://ria.ru/20240921/lekornyu-1974033084.html

Лекорню сохранил пост министра обороны Франции

Лекорню сохранил пост министра обороны Франции - РИА Новости, 21.09.2024

Лекорню сохранил пост министра обороны Франции

Себастьян Лекорню сохраняет пост министра обороны в новом кабмине Франции, сообщил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T21:05

2024-09-21T21:05

2024-09-21T21:05

в мире

франция

украина

киев

себастьян лекорню

эммануэль макрон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949835667_0:87:3071:1814_1920x0_80_0_0_2ad1429e802055f893513a59a190a994.jpg

ПАРИЖ, 21 сен - РИА Новости. Себастьян Лекорню сохраняет пост министра обороны в новом кабмине Франции, сообщил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер. "На пост министра обороны Франции назначен Себастьян Леокрню", - сообщил Колер в субботу вечером. Трансляция велась в официальном аккаунте офиса президента Франции Эммануэля Макрона в соцсети Х. Пост главы МО Франции 38-летний Лекорню занимает с мая 2022 года. Он - выходец из центристской партии "Демократическое движение", в 2016 году он присоединился к партии баллотирующего на первый президентский срок Эммануэля Макрона. Как ранее сообщали французские СМИ, Макрон хотел сохранить Лекорню в должности в контексте конфликта на Украине и договоренностей о помощи, которую Франция оказывает Киеву.

https://ria.ru/20240918/frantsiya-1973313537.html

франция

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, украина, киев, себастьян лекорню, эммануэль макрон