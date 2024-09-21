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Лекорню сохранил пост министра обороны Франции - РИА Новости, 21.09.2024
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21:05 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/lekornyu-1974033084.html
Лекорню сохранил пост министра обороны Франции
Лекорню сохранил пост министра обороны Франции - РИА Новости, 21.09.2024
Лекорню сохранил пост министра обороны Франции
Себастьян Лекорню сохраняет пост министра обороны в новом кабмине Франции, сообщил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T21:05
2024-09-21T21:05
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украина
киев
себастьян лекорню
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ПАРИЖ, 21 сен - РИА Новости. Себастьян Лекорню сохраняет пост министра обороны в новом кабмине Франции, сообщил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер. "На пост министра обороны Франции назначен Себастьян Леокрню", - сообщил Колер в субботу вечером. Трансляция велась в официальном аккаунте офиса президента Франции Эммануэля Макрона в соцсети Х. Пост главы МО Франции 38-летний Лекорню занимает с мая 2022 года. Он - выходец из центристской партии "Демократическое движение", в 2016 году он присоединился к партии баллотирующего на первый президентский срок Эммануэля Макрона. Как ранее сообщали французские СМИ, Макрон хотел сохранить Лекорню в должности в контексте конфликта на Украине и договоренностей о помощи, которую Франция оказывает Киеву.
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в мире, франция, украина, киев, себастьян лекорню, эммануэль макрон
В мире, Франция, Украина, Киев, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон
Лекорню сохранил пост министра обороны Франции

Лекорню сохранил пост министра обороны в новом правительстве Франции

© Gil Cohen-Magen Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню
Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Gil Cohen-Magen
Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 сен - РИА Новости. Себастьян Лекорню сохраняет пост министра обороны в новом кабмине Франции, сообщил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер.
"На пост министра обороны Франции назначен Себастьян Леокрню", - сообщил Колер в субботу вечером.
Трансляция велась в официальном аккаунте офиса президента Франции Эммануэля Макрона в соцсети Х.
Пост главы МО Франции 38-летний Лекорню занимает с мая 2022 года. Он - выходец из центристской партии "Демократическое движение", в 2016 году он присоединился к партии баллотирующего на первый президентский срок Эммануэля Макрона.
Как ранее сообщали французские СМИ, Макрон хотел сохранить Лекорню в должности в контексте конфликта на Украине и договоренностей о помощи, которую Франция оказывает Киеву.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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В миреФранцияУкраинаКиевСебастьян ЛекорнюЭммануэль Макрон
 
 
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