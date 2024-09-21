https://ria.ru/20240921/kontsert-1974024493.html
Гала-концерт фестиваля "Город добрых соседей" проходит в Кирове
Гала-концерт фестиваля "Город добрых соседей" проходит в Кирове - РИА Новости, 21.09.2024
Гала-концерт фестиваля "Город добрых соседей" проходит в Кирове
Гала-концерт фестиваля "Город добрых соседей" проходит в Кирове в честь 650-летия города, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T19:50
2024-09-21T19:50
2024-09-21T19:50
кировская область
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игорь комаров
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александр соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Гала-концерт фестиваля "Город добрых соседей" проходит в Кирове в честь 650-летия города, сообщает пресс-служба правительства региона. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров поприветствовал кировчан и гостей города от имени главы государства Владимира Путина. Он отметил, что в Кирове создается прочный фундамент поступательного и стабильного развития области и всего ПФО. "Нашему городу Хлынову-Вятке-Кирову 650 лет! Я благодарен всем, кто приехал разделить с нами радость юбилейной даты, услышать звон колоколов старинных храмов, встретить рассвет над Вяткой-рекой, увидеть уникальную природу, впитать в себя дух традиций и ощутить (себя - ред.) частью современного города. А еще Киров – это город добрых соседей. Наш регион – рекордсмен по числу субъектов России, с которыми он имеет общую границу, кировчане знамениты на всю Россию своей душевностью и гостеприимством, за это нас и называют добрыми соседями", - приводит пресс-служба слова губернатора Кировской области Александра Соколова. Глава региона отметил, что в юбилейный год город преобразился: отремонтированы аэропорт и вокзалы, более тысячи зданий, памятников архитектуры, созданы парки и скверы, на улицах города смонтировано новое освещение. Все это для того, чтобы сделать жизнь кировчан комфортнее и безопаснее. Впереди работа по изменению транспортных артерий, создания инфраструктуры детства. "Во все времена вятчане, кировчане остро переживали за судьбу страны, отвечали на самые сложные вызовы времени. В эти дни наши защитники доблестно выполняют боевые задачи, участвуя в специальной военной операции. Их характер и волю к Победе отмечает командование, а мы гордимся каждым из них и благодарим воинов за защиту улыбок наших детей", - сказал глава региона. В гала-концерте приняли участие порядка 300 артистов из 17 регионов России, которые все лето принимали участие в фестивале "Город добрых соседей". Также в концерте участвовали около 100 артистов Кировской области.
https://ria.ru/20240920/rabota-1973889539.html
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киров, игорь комаров, кировская область, александр соколов
Кировская область, Киров, Игорь Комаров, Кировская область, Александр Соколов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Гала-концерт фестиваля "Город добрых соседей" проходит в Кирове в честь 650-летия города, сообщает пресс-служба правительства региона.
Полномочный представитель президента России
в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров
поприветствовал кировчан и гостей города от имени главы государства Владимира Путина
. Он отметил, что в Кирове создается прочный фундамент поступательного и стабильного развития области и всего ПФО.
"Нашему городу Хлынову-Вятке-Кирову 650 лет! Я благодарен всем, кто приехал разделить с нами радость юбилейной даты, услышать звон колоколов старинных храмов, встретить рассвет над Вяткой-рекой, увидеть уникальную природу, впитать в себя дух традиций и ощутить (себя - ред.) частью современного города. А еще Киров – это город добрых соседей. Наш регион – рекордсмен по числу субъектов России, с которыми он имеет общую границу, кировчане знамениты на всю Россию своей душевностью и гостеприимством, за это нас и называют добрыми соседями", - приводит пресс-служба слова губернатора Кировской области Александра Соколова
.
Глава региона отметил, что в юбилейный год город преобразился: отремонтированы аэропорт и вокзалы, более тысячи зданий, памятников архитектуры, созданы парки и скверы, на улицах города смонтировано новое освещение. Все это для того, чтобы сделать жизнь кировчан комфортнее и безопаснее. Впереди работа по изменению транспортных артерий, создания инфраструктуры детства.
"Во все времена вятчане, кировчане остро переживали за судьбу страны, отвечали на самые сложные вызовы времени. В эти дни наши защитники доблестно выполняют боевые задачи, участвуя в специальной военной операции. Их характер и волю к Победе отмечает командование, а мы гордимся каждым из них и благодарим воинов за защиту улыбок наших детей", - сказал глава региона.
В гала-концерте приняли участие порядка 300 артистов из 17 регионов России, которые все лето принимали участие в фестивале "Город добрых соседей". Также в концерте участвовали около 100 артистов Кировской области.