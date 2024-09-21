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"Хезболлах" подтвердило гибель главы командования спецопераций движения - РИА Новости, 21.09.2024
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00:31 21.09.2024 (обновлено: 01:54 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/khezbollakh-1973940161.html
"Хезболлах" подтвердило гибель главы командования спецопераций движения
"Хезболлах" подтвердило гибель главы командования спецопераций движения - РИА Новости, 21.09.2024
"Хезболлах" подтвердило гибель главы командования спецопераций движения
Командующий спецоперациями "Хезболлах" Ибрагим Акиль убит в результате израильского авиауадара по южному пригороду Бейрута, подтвердило движение. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T00:31
2024-09-21T01:54
хезболла
бейрут
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БЕЙРУТ, 21 сен - РИА Новости. Командующий спецоперациями "Хезболлах" Ибрагим Акиль убит в результате израильского авиауадара по южному пригороду Бейрута, подтвердило движение.Акиль находился в списке разыскиваемых властями США. За информацию о нем было установлено вознаграждение в размере 7 миллионов долларов. По некоторым данным, Акиль был одним из главных организаторов атаки и подрыва штаба морской пехоты США в Бейруте в октябре 1983 года, в результате чего были убиты более 240 американских военнослужащих."Большой командир хадж Ибрагим Акиль присоединился к своим братьям-командирам, погибшим после благословенной жизни, полной самопожертвования, усилий, вызовов, успехов и побед", - говорится в заявлении пресс-службы движения.В пятницу в результате ударов ВВС Израиля по жилому дому в южном пригороде Бейрута (Дахия) погибли 14 человек, включая Акиля, ранения получили 60. Число жертв не окончательное, по сообщениям ливанского штаба экстренных ситуаций, под завалами еще могут находиться тела людей, поисково-спасательные работы продолжаются.С начала текущего года южный пригород ливанской столицы еще дважды подвергался авианалетам израильских ВВС. Так, вечером 30 июля был нанесен удар по жилому дому, в результате чего был убит Фуад Шукр (Хадж Мохсен), старший военный советник генсекретаря "Хезболлах" Хасана Насруллы, отвечавший за проект по развитию ракетных вооружений шиитского движения. Второго января в результате налета беспилотника в этом же районе погиб заместитель руководителя политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури, а также двое его помощников - командиры боевого крыла ХАМАС "Бригад Иззеддина аль-Кассама".Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о ликвидации Акиля и еще нескольких командиров движения в ходе точечного удара по пригороду Бейрута в пятницу.
https://ria.ru/20240920/peydzhery-1973743035.html
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хезболла, бейрут
Хезболла, Бейрут
"Хезболлах" подтвердило гибель главы командования спецопераций движения

"Хезболлах" подтвердило гибель главы командования спецопераций Ибрагима Акиля

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболла"
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БЕЙРУТ, 21 сен - РИА Новости. Командующий спецоперациями "Хезболлах" Ибрагим Акиль убит в результате израильского авиауадара по южному пригороду Бейрута, подтвердило движение.
Акиль находился в списке разыскиваемых властями США. За информацию о нем было установлено вознаграждение в размере 7 миллионов долларов. По некоторым данным, Акиль был одним из главных организаторов атаки и подрыва штаба морской пехоты США в Бейруте в октябре 1983 года, в результате чего были убиты более 240 американских военнослужащих.
"Большой командир хадж Ибрагим Акиль присоединился к своим братьям-командирам, погибшим после благословенной жизни, полной самопожертвования, усилий, вызовов, успехов и побед", - говорится в заявлении пресс-службы движения.
В пятницу в результате ударов ВВС Израиля по жилому дому в южном пригороде Бейрута (Дахия) погибли 14 человек, включая Акиля, ранения получили 60. Число жертв не окончательное, по сообщениям ливанского штаба экстренных ситуаций, под завалами еще могут находиться тела людей, поисково-спасательные работы продолжаются.
С начала текущего года южный пригород ливанской столицы еще дважды подвергался авианалетам израильских ВВС. Так, вечером 30 июля был нанесен удар по жилому дому, в результате чего был убит Фуад Шукр (Хадж Мохсен), старший военный советник генсекретаря "Хезболлах" Хасана Насруллы, отвечавший за проект по развитию ракетных вооружений шиитского движения. Второго января в результате налета беспилотника в этом же районе погиб заместитель руководителя политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури, а также двое его помощников - командиры боевого крыла ХАМАС "Бригад Иззеддина аль-Кассама".
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о ликвидации Акиля и еще нескольких командиров движения в ходе точечного удара по пригороду Бейрута в пятницу.
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