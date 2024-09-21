https://ria.ru/20240921/izrail-1973991537.html

Израиль заявил об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане

Израиль заявил об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 21.09.2024

Израиль заявил об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале, что в настоящий момент наносит удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" в Ливане. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T14:31

2024-09-21T14:31

2024-09-21T14:31

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израиль

ливан

бейрут

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

детонация сотен пейджеров в ливане

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале, что в настоящий момент наносит удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" в Ливане. "Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по целям, принадлежащим... "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении армии. В пятницу в результате ударов ВВС Израиля по жилому дому в южном пригороде Бейрута Дахии погиб 31 человек, включая командующего спецоперациями "Хезболлах" Ибрагима Акиля, ранения получили 68.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, детонация сотен пейджеров в ливане