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Израиль заявил об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 21.09.2024
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14:31 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/izrail-1973991537.html
Израиль заявил об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане
Израиль заявил об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 21.09.2024
Израиль заявил об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале, что в настоящий момент наносит удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" в Ливане. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T14:31
2024-09-21T14:31
в мире
израиль
ливан
бейрут
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале, что в настоящий момент наносит удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" в Ливане. "Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по целям, принадлежащим... "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении армии. В пятницу в результате ударов ВВС Израиля по жилому дому в южном пригороде Бейрута Дахии погиб 31 человек, включая командующего спецоперациями "Хезболлах" Ибрагима Акиля, ранения получили 68.
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израиль
ливан
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в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Израиль заявил об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский истребитель F-15 у границы Ливана
Израильский истребитель F-15 у границы Ливана - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский истребитель F-15 у границы Ливана. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале, что в настоящий момент наносит удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" в Ливане.
"Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по целям, принадлежащим... "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении армии.
В пятницу в результате ударов ВВС Израиля по жилому дому в южном пригороде Бейрута Дахии погиб 31 человек, включая командующего спецоперациями "Хезболлах" Ибрагима Акиля, ранения получили 68.
Похороны погибших в результате взрыва пейджеров во время похоронной процессии в южном пригороде Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
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В миреИзраильЛиванБейрутХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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