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В Воронежской области ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 21.09.2024
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04:55 21.09.2024 (обновлено: 11:21 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/gorenie-1973949075.html
В Воронежской области ликвидировали открытое горение
В Воронежской области ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 21.09.2024
В Воронежской области ликвидировали открытое горение
Открытое горение в производственном помещении в Воронежской области ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T04:55
2024-09-21T11:21
происшествия
воронежская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Открытое горение в производственном помещении в Воронежской области ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось, что спасатели ликвидируют пожар в производственном помещении в селе Новая Усмань на улице Полевая на 4,5 тысячи квадратных метров. "На месте пожара в Воронежской области объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
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воронежская область
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происшествия, воронежская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воронежская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской области ликвидировали открытое горение

В Воронежской области потушили открытое горение в производственном помещении

© МЧС Воронежской области/TelegramМесто пожара в производственном помещении в селе Новая Усмань Воронежской области. 20 сентября 2024
Место пожара в производственном помещении в селе Новая Усмань Воронежской области. 20 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© МЧС Воронежской области/Telegram
Место пожара в производственном помещении в селе Новая Усмань Воронежской области. 20 сентября 2024
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Открытое горение в производственном помещении в Воронежской области ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России.
Ранее сообщалось, что спасатели ликвидируют пожар в производственном помещении в селе Новая Усмань на улице Полевая на 4,5 тысячи квадратных метров.
"На месте пожара в Воронежской области объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
На юге Москвы пожар локализовали на площади 400 "квадратов"
20 сентября, 15:55
 
ПроисшествияВоронежская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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