https://ria.ru/20240921/frantsiya-1974033570.html

Стала известна дата первого заседания правительства Франции в новом составе

Стала известна дата первого заседания правительства Франции в новом составе - РИА Новости, 21.09.2024

Стала известна дата первого заседания правительства Франции в новом составе

Первое заседание кабмина Франции в новом составе состоится в понедельник, сообщил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T21:09

2024-09-21T21:09

2024-09-21T21:09

в мире

франция

мишель барнье

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 21 сен - РИА Новости. Первое заседание кабмина Франции в новом составе состоится в понедельник, сообщил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер. "Первый совет министров в новом составе состоится в понедельник в 15 часов (16.00 мск)", - заявил Колер в субботу вечером, трансляция велась в официальном аккаунте офиса президента в Х. В субботу был объявлен новый состав правительства премьер-министра Мишеля Барнье. Барнье в четверг представил президенту Франции Эммануэлю Макрону список из 38 имен: 16 министров и 22 заместителей и секретарей. Из них семь принадлежат к партии президента, лишь 3 - к партии республиканцев, как и сам Барнье, остальные представляют правых и центристов (MoDem, Horizons), также входящих в президентскую коалицию в парламенте. В новом правительстве полностью отсутствуют министры от левых, несмотря на победу их блока на внеочередных парламентских выборах в июле, так как они отказались участвовать в правительстве Барнье.

https://ria.ru/20240918/frantsiya-1973313537.html

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в мире, франция, мишель барнье, эммануэль макрон