https://ria.ru/20240921/avariya-1974020517.html

В Самарской области пьяный водитель опрокинулся в кювет, погиб подросток

В Самарской области пьяный водитель опрокинулся в кювет, погиб подросток - РИА Новости, 21.09.2024

В Самарской области пьяный водитель опрокинулся в кювет, погиб подросток

В Самарской области автомобиль под управлением пьяного молодого человека без водительских прав упал в кювет и перевернулся, в результате 14-летний пассажир... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T19:07

2024-09-21T19:07

2024-09-21T19:13

происшествия

авто

россия

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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САРАТОВ, 21 сен - РИА Новости. В Самарской области автомобиль под управлением пьяного молодого человека без водительских прав упал в кювет и перевернулся, в результате 14-летний пассажир погиб, а водитель скрылся, возбуждено уголовное дело, сообщили в правоохранительных органах региона. В региональном главке МВД сообщили журналистам, что, предварительно, в ночь на субботу водитель 2004 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2106, на автодороге Яблоневый - Каменный Лес неверно выбрал скоростной режим, не справился с управлением, вследствие чего машина опрокинулась в кювет, 14-летний пассажир погиб на месте. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "б", "в" части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершенно лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортным средством, сопряжено с оставлением места его совершения", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального управления СК РФ. В ведомстве отметили, что, по версии следствия, 19-летний молодой человек на ВАЗ-2106 не справился с управлением и машина, съехав с трассы, перевернулась в кювете, в результате погиб подросток, водитель с места происшествия скрылся. Прокуратура региона в Telegram-канале отмечает, что ведомство взяло под контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

https://ria.ru/20240901/dtp-1969805778.html

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происшествия, авто, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом