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Алаудинов сделал новое заявление о ситуации в Курской области - РИА Новости, 21.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:54 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/alaudinov-1973944191.html
Алаудинов сделал новое заявление о ситуации в Курской области
Алаудинов сделал новое заявление о ситуации в Курской области - РИА Новости, 21.09.2024
Алаудинов сделал новое заявление о ситуации в Курской области
Около 60 украинских военных покинули свои позиции и отступили в сторону границы в Курской области, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T01:54
2024-09-21T01:54
специальная военная операция на украине
курская область
россия
апты алаудинов
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Около 60 украинских военных покинули свои позиции и отступили в сторону границы в Курской области, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале. "Хочу отметить, что на одном участке там их человек 60 просто снялись, убежали. Там командование пыталось их всеми своими фибрами вернуть обратно, но они сказали, что все, воевать не будем, и поперли в сторону границы", — рассказал он.Алаудинов также сообщил о стремительном продвижении российских войск на донецком направлении, где освобожден город Украинск.ВСУ утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240920/peskov-1973812138.html
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курская область, россия, апты алаудинов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Апты Алаудинов, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Алаудинов сделал новое заявление о ситуации в Курской области

Алаудинов: около 60 военных ВСУ сбежали в Курской области от ВС России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Апти Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Около 60 украинских военных покинули свои позиции и отступили в сторону границы в Курской области, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
"Хочу отметить, что на одном участке там их человек 60 просто снялись, убежали. Там командование пыталось их всеми своими фибрами вернуть обратно, но они сказали, что все, воевать не будем, и поперли в сторону границы", — рассказал он.
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Алаудинов также сообщил о стремительном продвижении российских войск на донецком направлении, где освобожден город Украинск.
ВСУ утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияАпты АлаудиновВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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