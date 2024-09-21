https://ria.ru/20240921/alaudinov-1973944191.html

Алаудинов сделал новое заявление о ситуации в Курской области

Алаудинов сделал новое заявление о ситуации в Курской области - РИА Новости, 21.09.2024

Алаудинов сделал новое заявление о ситуации в Курской области

Около 60 украинских военных покинули свои позиции и отступили в сторону границы в Курской области, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T01:54

2024-09-21T01:54

2024-09-21T01:54

специальная военная операция на украине

курская область

россия

апты алаудинов

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969145074_0:118:3198:1917_1920x0_80_0_0_612ce3905d3053bf267a7dae3209b054.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Около 60 украинских военных покинули свои позиции и отступили в сторону границы в Курской области, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале. "Хочу отметить, что на одном участке там их человек 60 просто снялись, убежали. Там командование пыталось их всеми своими фибрами вернуть обратно, но они сказали, что все, воевать не будем, и поперли в сторону границы", — рассказал он.Алаудинов также сообщил о стремительном продвижении российских войск на донецком направлении, где освобожден город Украинск.ВСУ утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240920/peskov-1973812138.html

https://ria.ru/20240920/y-1973877336.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, апты алаудинов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины