https://ria.ru/20240921/ahmat-1973971817.html
В "Ахмате" рассказали, как сдвинули линию фронта в курском приграничье
В "Ахмате" рассказали, как сдвинули линию фронта в курском приграничье - РИА Новости, 21.09.2024
В "Ахмате" рассказали, как сдвинули линию фронта в курском приграничье
Батальонная тактическая группа спецназа (БТГР) "Ахмат" из числа добровольцев за 5 дней сдвинула семикилометровую линию фронта на 1,5 километра к границе в... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T11:06
2024-09-21T11:06
2024-09-21T11:06
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КУРСКАЯ ОБЛ., 21 сен – РИА Новости. Батальонная тактическая группа спецназа (БТГР) "Ахмат" из числа добровольцев за 5 дней сдвинула семикилометровую линию фронта на 1,5 километра к границе в Курской области, уничтожив порядка 120 военнослужащих ВСУ, рассказал РИА Новости командир с позывным "Каштан". "Порядка где-то 7 километров в ширину и километра полтора в сторону занятых противником территорий (освободили от ВСУ - ред.). Это и опорные пункты (позиции противника - ред.)", - сказал "Каштан". По его словам, на месте продвижения БТГР в большом количестве были боестолкновения с малыми группами противника численностью до 8 человек, работа по их выявлению и зачистке велась в разных направлениях. За это время было уничтожено порядка 120 военнослужащих ВСУ. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,3 тысячи военных, 124 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1973973840_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_83a294793707955b8f4bed128b1486b4.jpg
Командир группы спецназа "Ахмат" о линии фронта в Курской области
Батальонная тактическая группа спецназа "Ахмат" за пять дней сдвинула семикилометровую линию фронта на полтора километра к линии границы в Курской области, уничтожив порядка 120 военных ВСУ, рассказал РИА Новости командир с позывным "Каштан".
2024-09-21T11:06
true
PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В "Ахмате" рассказали, как сдвинули линию фронта в курском приграничье
Командир БТГР "Ахмат": за пять дней линию фронта сдвинули на 1,5 км к границе
КУРСКАЯ ОБЛ., 21 сен – РИА Новости. Батальонная тактическая группа спецназа (БТГР) "Ахмат" из числа добровольцев за 5 дней сдвинула семикилометровую линию фронта на 1,5 километра к границе в Курской области, уничтожив порядка 120 военнослужащих ВСУ, рассказал РИА Новости командир с позывным "Каштан".
"Порядка где-то 7 километров в ширину и километра полтора в сторону занятых противником территорий (освободили от ВСУ - ред.). Это и опорные пункты (позиции противника - ред.)", - сказал "Каштан".
По его словам, на месте продвижения БТГР в большом количестве были боестолкновения с малыми группами противника численностью до 8 человек, работа по их выявлению и зачистке велась в разных направлениях. За это время было уничтожено порядка 120 военнослужащих ВСУ.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,3 тысячи военных, 124 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.