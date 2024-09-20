https://ria.ru/20240920/znak-1973794900.html

Фирменный знак "Сделано нижегородцами" разработан в Нижегородской области

Фирменный знак "Сделано нижегородцами" разработан в Нижегородской области - РИА Новости, 20.09.2024

Фирменный знак "Сделано нижегородцами" разработан в Нижегородской области

Фирменный знак для товаропроизводителей "Сделано нижегородцами" создан в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T12:15

2024-09-20T12:15

2024-09-20T12:15

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Фирменный знак для товаропроизводителей "Сделано нижегородцами" создан в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Фирменный знак предназначен для маркировки местных товаров и продвижения региональных брендов на федеральном уровне. Логотип разработан региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства совместно с "Центром 800". "Единый логотип "Сделано нижегородцами" позволит подчеркнуть происхождение нижегородских товаров и увеличить узнаваемость локальных брендов. Сегодня очень многие покупатели обращают внимание на географию производства и стараются выбирать нижегородское не только из-за цены и свежести, но и чтобы поддержать именно местных производителей. С помощью знака "Сделано нижегородцами" найти на полках товары местного производства будет намного проще", - приводятся в сообщении слова министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова. Оплата за использование знака не предусмотрена – главное, чтобы товар был произведен на территории Нижегородской области, а логотип размещен корректно – согласно брендбуку. Знак "Сделано нижегородцами" можно разместить на этикетках товаров, ценниках в магазинах, рекламных баннерах и карточках товаров онлайн. Никаких дополнительных разрешений на использование знака получать не нужно. В пресс-службе подчеркнули, что единый логотип был разработан по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. О такой возможности главу региона попросили предприниматели во время встречи с бизнес-сообществом в апреле.

https://ria.ru/20240918/forum-1973412261.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

глеб никитин