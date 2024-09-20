https://ria.ru/20240920/znak-1973794900.html
Фирменный знак "Сделано нижегородцами" разработан в Нижегородской области
Фирменный знак "Сделано нижегородцами" разработан в Нижегородской области - РИА Новости, 20.09.2024
Фирменный знак "Сделано нижегородцами" разработан в Нижегородской области
Фирменный знак для товаропроизводителей "Сделано нижегородцами" создан в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T12:15
2024-09-20T12:15
2024-09-20T12:15
нижегородская область
глеб никитин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973796967_277:69:1643:837_1920x0_80_0_0_446253bbc75b8dc2fd62d04ae52f2196.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Фирменный знак для товаропроизводителей "Сделано нижегородцами" создан в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Фирменный знак предназначен для маркировки местных товаров и продвижения региональных брендов на федеральном уровне. Логотип разработан региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства совместно с "Центром 800". "Единый логотип "Сделано нижегородцами" позволит подчеркнуть происхождение нижегородских товаров и увеличить узнаваемость локальных брендов. Сегодня очень многие покупатели обращают внимание на географию производства и стараются выбирать нижегородское не только из-за цены и свежести, но и чтобы поддержать именно местных производителей. С помощью знака "Сделано нижегородцами" найти на полках товары местного производства будет намного проще", - приводятся в сообщении слова министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова. Оплата за использование знака не предусмотрена – главное, чтобы товар был произведен на территории Нижегородской области, а логотип размещен корректно – согласно брендбуку. Знак "Сделано нижегородцами" можно разместить на этикетках товаров, ценниках в магазинах, рекламных баннерах и карточках товаров онлайн. Никаких дополнительных разрешений на использование знака получать не нужно. В пресс-службе подчеркнули, что единый логотип был разработан по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. О такой возможности главу региона попросили предприниматели во время встречи с бизнес-сообществом в апреле.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глеб никитин
Нижегородская область, Глеб Никитин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Фирменный знак для товаропроизводителей "Сделано нижегородцами" создан в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Фирменный знак предназначен для маркировки местных товаров и продвижения региональных брендов на федеральном уровне. Логотип разработан региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства совместно с "Центром 800".
"Единый логотип "Сделано нижегородцами" позволит подчеркнуть происхождение нижегородских товаров и увеличить узнаваемость локальных брендов. Сегодня очень многие покупатели обращают внимание на географию производства и стараются выбирать нижегородское не только из-за цены и свежести, но и чтобы поддержать именно местных производителей. С помощью знака "Сделано нижегородцами" найти на полках товары местного производства будет намного проще", - приводятся в сообщении слова министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова.
Оплата за использование знака не предусмотрена – главное, чтобы товар был произведен на территории Нижегородской области, а логотип размещен корректно – согласно брендбуку. Знак "Сделано нижегородцами" можно разместить на этикетках товаров, ценниках в магазинах, рекламных баннерах и карточках товаров онлайн. Никаких дополнительных разрешений на использование знака получать не нужно.
В пресс-службе подчеркнули, что единый логотип был разработан по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
. О такой возможности главу региона попросили предприниматели во время встречи с бизнес-сообществом в апреле.