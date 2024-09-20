https://ria.ru/20240920/zhurnalisty-1973901806.html

Хинштейн ответил на вопрос об индексации зарплат журналистов

Хинштейн ответил на вопрос об индексации зарплат журналистов - РИА Новости, 20.09.2024

Хинштейн ответил на вопрос об индексации зарплат журналистов

Популярность и влияние печатных СМИ объективно снижается, а индексирование зарплаты журналистов, работающих в них невозможна, потому что она не установлена... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T17:55

2024-09-20T17:55

2024-09-20T17:56

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александр хинштейн

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СОЧИ, 20 сен - РИА Новости. Популярность и влияние печатных СМИ объективно снижается, а индексирование зарплаты журналистов, работающих в них невозможна, потому что она не установлена бюджетом, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. В Сочи проходит форум современной журналистики, в рамках которого проходит встреча Хинштейна с представителями СМИ. В ходе встречи журналист из зала задал депутату вопрос о возможной индексации зарплаты журналистов, трудящихся в печатном СМИ, поскольку средний уровень оклада, предложенный сегодня, не позволяет сохранять молодые кадры в подобных изданиях. "К сожалению, сегодня популярность и влияние печатных СМИ снижается, это объективно, нравится нам это с вами или не нравится, по разным причинам. Таким образом, ключевым становится вопрос профессионализма. Но большинство печатных СМИ, если не все, в любом случае имеют аналог в цифре, где они продвигают свою работу. Индексирование зарплаты журналиста невозможно, потому что индексировать можно только то, что устанавливается и определяется бюджетом то, что тарифицируется", - сказал Хинштейн, отвечая на вопрос корреспондента регионального печатного издания. XXVIII Форум современной журналистики "Вся Россия-2024" ежегодно проводится в Сочи осенью. Мероприятие собирает сотни экспертов и тысячи участников - журналистов из российских регионов. В рамках форума обсуждаются профессиональные проблемы и определяются возможные пути их решения.

https://ria.ru/20240826/veterany-1968574541.html

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общество, сочи, александр хинштейн, госдума рф