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Хинштейн ответил на вопрос об индексации зарплат журналистов - РИА Новости, 20.09.2024
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17:55 20.09.2024 (обновлено: 17:56 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/zhurnalisty-1973901806.html
Хинштейн ответил на вопрос об индексации зарплат журналистов
Хинштейн ответил на вопрос об индексации зарплат журналистов - РИА Новости, 20.09.2024
Хинштейн ответил на вопрос об индексации зарплат журналистов
Популярность и влияние печатных СМИ объективно снижается, а индексирование зарплаты журналистов, работающих в них невозможна, потому что она не установлена... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T17:55
2024-09-20T17:56
общество
сочи
александр хинштейн
госдума рф
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СОЧИ, 20 сен - РИА Новости. Популярность и влияние печатных СМИ объективно снижается, а индексирование зарплаты журналистов, работающих в них невозможна, потому что она не установлена бюджетом, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. В Сочи проходит форум современной журналистики, в рамках которого проходит встреча Хинштейна с представителями СМИ. В ходе встречи журналист из зала задал депутату вопрос о возможной индексации зарплаты журналистов, трудящихся в печатном СМИ, поскольку средний уровень оклада, предложенный сегодня, не позволяет сохранять молодые кадры в подобных изданиях. "К сожалению, сегодня популярность и влияние печатных СМИ снижается, это объективно, нравится нам это с вами или не нравится, по разным причинам. Таким образом, ключевым становится вопрос профессионализма. Но большинство печатных СМИ, если не все, в любом случае имеют аналог в цифре, где они продвигают свою работу. Индексирование зарплаты журналиста невозможно, потому что индексировать можно только то, что устанавливается и определяется бюджетом то, что тарифицируется", - сказал Хинштейн, отвечая на вопрос корреспондента регионального печатного издания. XXVIII Форум современной журналистики "Вся Россия-2024" ежегодно проводится в Сочи осенью. Мероприятие собирает сотни экспертов и тысячи участников - журналистов из российских регионов. В рамках форума обсуждаются профессиональные проблемы и определяются возможные пути их решения.
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общество, сочи, александр хинштейн, госдума рф
Общество, Сочи, Александр Хинштейн, Госдума РФ
Хинштейн ответил на вопрос об индексации зарплат журналистов

Хинштейн заявил о снижении влияния и популярности печатных СМИ

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Архивное фото
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СОЧИ, 20 сен - РИА Новости. Популярность и влияние печатных СМИ объективно снижается, а индексирование зарплаты журналистов, работающих в них невозможна, потому что она не установлена бюджетом, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
В Сочи проходит форум современной журналистики, в рамках которого проходит встреча Хинштейна с представителями СМИ. В ходе встречи журналист из зала задал депутату вопрос о возможной индексации зарплаты журналистов, трудящихся в печатном СМИ, поскольку средний уровень оклада, предложенный сегодня, не позволяет сохранять молодые кадры в подобных изданиях.
"К сожалению, сегодня популярность и влияние печатных СМИ снижается, это объективно, нравится нам это с вами или не нравится, по разным причинам. Таким образом, ключевым становится вопрос профессионализма. Но большинство печатных СМИ, если не все, в любом случае имеют аналог в цифре, где они продвигают свою работу. Индексирование зарплаты журналиста невозможно, потому что индексировать можно только то, что устанавливается и определяется бюджетом то, что тарифицируется", - сказал Хинштейн, отвечая на вопрос корреспондента регионального печатного издания.
XXVIII Форум современной журналистики "Вся Россия-2024" ежегодно проводится в Сочи осенью. Мероприятие собирает сотни экспертов и тысячи участников - журналистов из российских регионов. В рамках форума обсуждаются профессиональные проблемы и определяются возможные пути их решения.
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ОбществоСочиАлександр ХинштейнГосдума РФ
 
 
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