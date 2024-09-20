https://ria.ru/20240920/zhitomir-1973740629.html

СМИ: в Житомирской области прогремели взрывы

СМИ: в Житомирской области прогремели взрывы - РИА Новости, 20.09.2024

СМИ: в Житомирской области прогремели взрывы

Взрывы звучат в Житомирской области Украины, сообщает местный телеканал ТСН. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T01:21

2024-09-20T01:21

2024-09-20T01:21

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Взрывы звучат в Житомирской области Украины, сообщает местный телеканал ТСН. "Житомирская область - взрывы", - говорится в Telegram-канале "ТСН" со ссылкой на мониторинговые каналы. Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в подконтрольном украинским войскам Запорожье, а также в Днепропетровске и Киевской области. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит в Житомирской, а также Хмельницкой, Одесской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Винницкой и Харьковской областях Украины. Кроме того, воздушная тревога также объявлена на подконтрольных ВСУ частях Херсонской области и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240919/kiev-1973732548.html

https://ria.ru/20240411/prilet-1939261535.html

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в мире, украина, россия, житомирская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины