https://ria.ru/20240920/zhestyannikov-1973868036.html

Жестянников: нужно разумно подходить к законодательству о работе мигрантов

Жестянников: нужно разумно подходить к законодательству о работе мигрантов - РИА Новости, 20.09.2024

Жестянников: нужно разумно подходить к законодательству о работе мигрантов

Нельзя допускать радикализма в вопросе законодательства о работе мигрантов, к таким решениям нужно подходить крайне взвешенно, сообщил спикер Законодательного... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T16:11

2024-09-20T16:11

2024-09-20T16:11

вологодская область

сергей жестянников

ссср

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973866648_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8165bc714c7bb7e2002e5bcd4c450d4a.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Нельзя допускать радикализма в вопросе законодательства о работе мигрантов, к таким решениям нужно подходить крайне взвешенно, сообщил спикер Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников. "Постоянно держать в уме, что в прошлом мы были большой страной СССР с общим культурным кодом. Сложившиеся связи не могут оборваться в одночасье, граждане сопредельных республик продолжат приезжать на работу в Россию. Моментальный отказ от их услуг, вкупе с ужесточением законов может привести к серьезному дефициту кадров во многих сферах и отраслях", - считает председатель регионального парламента. Как отметили в пресс-службе вологодского ЗСО, Жестянников считает, что миграционный ресурс – значимый трудовой резерв страны. Механизм внешней трудовой миграции необходим, когда речь идет о масштабных инфраструктурных преобразованиях, но требует постоянного контроля и регулирования. Есть разные способы воздействия на миграционные потоки, но наиболее эффективный, по мнению спикера, связан с экономической составляющей, а именно стоимостью патента. "Мы можем ее увеличить, тогда работодатель задумается, готов ли он платить больше за приезжего рабочего. Но, прежде всего, нужно создать условия для трудоустройства жителей региона, а таких на сегодня 4,5 тысячи. С целью стимулирования к этому работодателей региона на ближайшей сессии ЗСО будет рассмотрен вопрос повышения стоимости патента. Она давно не менялась. Вместе с тем количество поступающих в бюджет средств растет, что свидетельствует о сокращении теневой занятости в сфере миграции", - рассказывает председатель ЗСО. В то же время Жестянников считает, что в Вологодской области достаточно "своих рук", но не все готовы работать сверхурочно, как того хочет работодатель. Потребность в трудовом ресурсе остается высокой, особенного на фоне того, что регион превратился в масштабную стройку. При этом требования в разных сферах к приезжим рабочим могут отличаться. "Работа на перспективу требует современных подходов. Необходим целевой набор – ориентироваться на потребности рынка труда, на специалистов конкретных профессий, фокусироваться на определенных отраслях. Со сферой услуг все иначе. Иностранный гражданин, прибывший в РФ, должен четко понимать, что должен знать русский язык, традиции и культуру, ведь ему предстоит общаться с людьми. Это вторая составляющая миграционной политики – адаптация. Обязательно нужно вставать на воинский учет. Иначе складывается странная ситуация: получают гражданство, а на учет встает минимальный процент. Органам внутренних дел нужно контролировать этот аспект", - резюмировал председатель вологодского ЗСО.

https://ria.ru/20240920/zhestyannikov-1973864774.html

https://ria.ru/20240919/filimonov-1973710310.html

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей жестянников, ссср