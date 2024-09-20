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Жестянников: нужно разумно подходить к законодательству о работе мигрантов - РИА Новости, 20.09.2024
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Вологодская область
 
16:11 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/zhestyannikov-1973868036.html
Жестянников: нужно разумно подходить к законодательству о работе мигрантов
Жестянников: нужно разумно подходить к законодательству о работе мигрантов - РИА Новости, 20.09.2024
Жестянников: нужно разумно подходить к законодательству о работе мигрантов
Нельзя допускать радикализма в вопросе законодательства о работе мигрантов, к таким решениям нужно подходить крайне взвешенно, сообщил спикер Законодательного... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:11
2024-09-20T16:11
вологодская область
сергей жестянников
ссср
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Нельзя допускать радикализма в вопросе законодательства о работе мигрантов, к таким решениям нужно подходить крайне взвешенно, сообщил спикер Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников. "Постоянно держать в уме, что в прошлом мы были большой страной СССР с общим культурным кодом. Сложившиеся связи не могут оборваться в одночасье, граждане сопредельных республик продолжат приезжать на работу в Россию. Моментальный отказ от их услуг, вкупе с ужесточением законов может привести к серьезному дефициту кадров во многих сферах и отраслях", - считает председатель регионального парламента. Как отметили в пресс-службе вологодского ЗСО, Жестянников считает, что миграционный ресурс – значимый трудовой резерв страны. Механизм внешней трудовой миграции необходим, когда речь идет о масштабных инфраструктурных преобразованиях, но требует постоянного контроля и регулирования. Есть разные способы воздействия на миграционные потоки, но наиболее эффективный, по мнению спикера, связан с экономической составляющей, а именно стоимостью патента. "Мы можем ее увеличить, тогда работодатель задумается, готов ли он платить больше за приезжего рабочего. Но, прежде всего, нужно создать условия для трудоустройства жителей региона, а таких на сегодня 4,5 тысячи. С целью стимулирования к этому работодателей региона на ближайшей сессии ЗСО будет рассмотрен вопрос повышения стоимости патента. Она давно не менялась. Вместе с тем количество поступающих в бюджет средств растет, что свидетельствует о сокращении теневой занятости в сфере миграции", - рассказывает председатель ЗСО. В то же время Жестянников считает, что в Вологодской области достаточно "своих рук", но не все готовы работать сверхурочно, как того хочет работодатель. Потребность в трудовом ресурсе остается высокой, особенного на фоне того, что регион превратился в масштабную стройку. При этом требования в разных сферах к приезжим рабочим могут отличаться. "Работа на перспективу требует современных подходов. Необходим целевой набор – ориентироваться на потребности рынка труда, на специалистов конкретных профессий, фокусироваться на определенных отраслях. Со сферой услуг все иначе. Иностранный гражданин, прибывший в РФ, должен четко понимать, что должен знать русский язык, традиции и культуру, ведь ему предстоит общаться с людьми. Это вторая составляющая миграционной политики – адаптация. Обязательно нужно вставать на воинский учет. Иначе складывается странная ситуация: получают гражданство, а на учет встает минимальный процент. Органам внутренних дел нужно контролировать этот аспект", - резюмировал председатель вологодского ЗСО.
https://ria.ru/20240920/zhestyannikov-1973864774.html
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сергей жестянников, ссср
Вологодская область, Сергей Жестянников, СССР

Жестянников: нужно разумно подходить к законодательству о работе мигрантов

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Нельзя допускать радикализма в вопросе законодательства о работе мигрантов, к таким решениям нужно подходить крайне взвешенно, сообщил спикер Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников.
"Постоянно держать в уме, что в прошлом мы были большой страной СССР с общим культурным кодом. Сложившиеся связи не могут оборваться в одночасье, граждане сопредельных республик продолжат приезжать на работу в Россию. Моментальный отказ от их услуг, вкупе с ужесточением законов может привести к серьезному дефициту кадров во многих сферах и отраслях", - считает председатель регионального парламента.
Как отметили в пресс-службе вологодского ЗСО, Жестянников считает, что миграционный ресурс – значимый трудовой резерв страны. Механизм внешней трудовой миграции необходим, когда речь идет о масштабных инфраструктурных преобразованиях, но требует постоянного контроля и регулирования. Есть разные способы воздействия на миграционные потоки, но наиболее эффективный, по мнению спикера, связан с экономической составляющей, а именно стоимостью патента.
"Мы можем ее увеличить, тогда работодатель задумается, готов ли он платить больше за приезжего рабочего. Но, прежде всего, нужно создать условия для трудоустройства жителей региона, а таких на сегодня 4,5 тысячи. С целью стимулирования к этому работодателей региона на ближайшей сессии ЗСО будет рассмотрен вопрос повышения стоимости патента. Она давно не менялась. Вместе с тем количество поступающих в бюджет средств растет, что свидетельствует о сокращении теневой занятости в сфере миграции", - рассказывает председатель ЗСО.
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В то же время Жестянников считает, что в Вологодской области достаточно "своих рук", но не все готовы работать сверхурочно, как того хочет работодатель. Потребность в трудовом ресурсе остается высокой, особенного на фоне того, что регион превратился в масштабную стройку. При этом требования в разных сферах к приезжим рабочим могут отличаться.
"Работа на перспективу требует современных подходов. Необходим целевой набор – ориентироваться на потребности рынка труда, на специалистов конкретных профессий, фокусироваться на определенных отраслях. Со сферой услуг все иначе. Иностранный гражданин, прибывший в РФ, должен четко понимать, что должен знать русский язык, традиции и культуру, ведь ему предстоит общаться с людьми. Это вторая составляющая миграционной политики – адаптация. Обязательно нужно вставать на воинский учет. Иначе складывается странная ситуация: получают гражданство, а на учет встает минимальный процент. Органам внутренних дел нужно контролировать этот аспект", - резюмировал председатель вологодского ЗСО.
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