https://ria.ru/20240920/zakharova-1973870366.html
Балерину Захарову назначили и.о. ректора Московской академии хореографии
Балерину Захарову назначили и.о. ректора Московской академии хореографии - РИА Новости, 20.09.2024
Балерину Захарову назначили и.о. ректора Московской академии хореографии
Народная артистка РФ, прима-балерина Большого театра и солистка Мариинского театра Светлана Захарова назначена исполняющей обязанности ректора Московской... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:19
2024-09-20T16:19
2024-09-20T16:28
культура
россия
светлана захарова
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ольга любимова
новости культуры
московская государственная академия хореографии
большой театр
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Народная артистка РФ, прима-балерина Большого театра и солистка Мариинского театра Светлана Захарова назначена исполняющей обязанности ректора Московской государственной академии хореографии, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале."Исполняющей обязанности ректора Московской государственной академии хореографии назначена Светлана Захарова… Уверена, что под ее руководством МГАХ продолжит те славные традиции, которые сложились в Академии", - написала Любимова.Как уточнила глава Минкультуры РФ, более 20 лет МГАХ возглавляла Марина Леонова. Под ее руководством за эти годы 450 выпускников Академии стали лауреатами и дипломантами международных и всероссийских конкурсов артистов балета и хореографов."От имени министерства благодарю Марину Константиновну за работу и неоценимый вклад в становление и развитие одной из ведущих балетных школ мира. Она остается неотъемлемой частью коллектива академии, впереди еще множество амбициозных задач", - добавила Любимова.
https://ria.ru/20240610/zakharova-1951543219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, светлана захарова, балет, ольга любимова, новости культуры, московская государственная академия хореографии, большой театр, мариинский театр
Культура, Россия, Светлана Захарова, Балет, Ольга Любимова, Новости культуры, Московская государственная академия хореографии, Большой театр, Мариинский театр
Балерину Захарову назначили и.о. ректора Московской академии хореографии
Любимова: Светлана Захарова стала и.о. ректора Московской академии хореографии
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.
Народная артистка РФ, прима-балерина Большого театра и солистка Мариинского театра Светлана Захарова назначена исполняющей обязанности ректора Московской государственной академии хореографии, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале
.
"Исполняющей обязанности ректора Московской государственной академии хореографии назначена Светлана Захарова… Уверена, что под ее руководством МГАХ продолжит те славные традиции, которые сложились в Академии", - написала Любимова.
Как уточнила глава Минкультуры РФ, более 20 лет МГАХ возглавляла Марина Леонова. Под ее руководством за эти годы 450 выпускников Академии стали лауреатами и дипломантами международных и всероссийских конкурсов артистов балета и хореографов.
"От имени министерства благодарю Марину Константиновну за работу и неоценимый вклад в становление и развитие одной из ведущих балетных школ мира. Она остается неотъемлемой частью коллектива академии, впереди еще множество амбициозных задач", - добавила Любимова.