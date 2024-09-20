https://ria.ru/20240920/zakharova-1973870366.html

Балерину Захарову назначили и.о. ректора Московской академии хореографии

Балерину Захарову назначили и.о. ректора Московской академии хореографии - РИА Новости, 20.09.2024

Балерину Захарову назначили и.о. ректора Московской академии хореографии

Народная артистка РФ, прима-балерина Большого театра и солистка Мариинского театра Светлана Захарова назначена исполняющей обязанности ректора Московской... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T16:19

2024-09-20T16:19

2024-09-20T16:28

культура

россия

светлана захарова

балет

ольга любимова

новости культуры

московская государственная академия хореографии

большой театр

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Народная артистка РФ, прима-балерина Большого театра и солистка Мариинского театра Светлана Захарова назначена исполняющей обязанности ректора Московской государственной академии хореографии, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале."Исполняющей обязанности ректора Московской государственной академии хореографии назначена Светлана Захарова… Уверена, что под ее руководством МГАХ продолжит те славные традиции, которые сложились в Академии", - написала Любимова.Как уточнила глава Минкультуры РФ, более 20 лет МГАХ возглавляла Марина Леонова. Под ее руководством за эти годы 450 выпускников Академии стали лауреатами и дипломантами международных и всероссийских конкурсов артистов балета и хореографов."От имени министерства благодарю Марину Константиновну за работу и неоценимый вклад в становление и развитие одной из ведущих балетных школ мира. Она остается неотъемлемой частью коллектива академии, впереди еще множество амбициозных задач", - добавила Любимова.

https://ria.ru/20240610/zakharova-1951543219.html

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Ольга Фомченкова

россия, светлана захарова, балет, ольга любимова, новости культуры, московская государственная академия хореографии, большой театр, мариинский театр