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Захарова высказалась об игнорировании Западом неонацистской символики в ВСУ - РИА Новости, 20.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:28 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/zakharova-1973834891.html
Захарова высказалась об игнорировании Западом неонацистской символики в ВСУ
Захарова высказалась об игнорировании Западом неонацистской символики в ВСУ - РИА Новости, 20.09.2024
Захарова высказалась об игнорировании Западом неонацистской символики в ВСУ
Игнорирование западными СМИ и неправительственными организациями фактов присутствия неонацистской символики среди военнослужащих ВСУ, а также совершаемых ими... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T14:28
2024-09-20T14:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
мария захарова
вооруженные силы украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Игнорирование западными СМИ и неправительственными организациями фактов присутствия неонацистской символики среди военнослужащих ВСУ, а также совершаемых ими зверств, вызывают сожаление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Вызывает сожаление, что уважаемые на Западе СМИ и неправительственные организации в упор не видят множество задокументированных фактов присутствия неонацистской символики в рядах ВСУ, а также совершаемых ими зверств, как бы им не хотелось заретушировать картинку, всё это у них не получается и рассыпается, потому что правду утаить нельзя, тем более такого масштаба правду", - сказала она в ходе брифинга. Захарова добавила, что бандеровцы продолжают бравировать перед камерами западных репортёров, всячески выказывая преклонение перед своими идеологическими кумирами из Третьего Рейха и демонстрируя напоказ шевроны гитлеровских карателей. "Просто за гранью история!", - заключила она. Ранее Захарова заявила, что террористы ВСУ, которых в ходе боев не постигнет справедливое возмездие за деяния в Курской области и других регионах России, будут преследоваться без срока давности.
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в мире, россия, курская область, мария захарова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
Захарова высказалась об игнорировании Западом неонацистской символики в ВСУ

Захарова: игнорирование Западом неонацистской символики в ВСУ вызывает сожаление

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Игнорирование западными СМИ и неправительственными организациями фактов присутствия неонацистской символики среди военнослужащих ВСУ, а также совершаемых ими зверств, вызывают сожаление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"Вызывает сожаление, что уважаемые на Западе СМИ и неправительственные организации в упор не видят множество задокументированных фактов присутствия неонацистской символики в рядах ВСУ, а также совершаемых ими зверств, как бы им не хотелось заретушировать картинку, всё это у них не получается и рассыпается, потому что правду утаить нельзя, тем более такого масштаба правду", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова добавила, что бандеровцы продолжают бравировать перед камерами западных репортёров, всячески выказывая преклонение перед своими идеологическими кумирами из Третьего Рейха и демонстрируя напоказ шевроны гитлеровских карателей.
"Просто за гранью история!", - заключила она.
Ранее Захарова заявила, что террористы ВСУ, которых в ходе боев не постигнет справедливое возмездие за деяния в Курской области и других регионах России, будут преследоваться без срока давности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
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