https://ria.ru/20240920/zakharova-1973834891.html

Захарова высказалась об игнорировании Западом неонацистской символики в ВСУ

Захарова высказалась об игнорировании Западом неонацистской символики в ВСУ - РИА Новости, 20.09.2024

Захарова высказалась об игнорировании Западом неонацистской символики в ВСУ

Игнорирование западными СМИ и неправительственными организациями фактов присутствия неонацистской символики среди военнослужащих ВСУ, а также совершаемых ими... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T14:28

2024-09-20T14:28

2024-09-20T14:28

специальная военная операция на украине

в мире

россия

курская область

мария захарова

вооруженные силы украины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Игнорирование западными СМИ и неправительственными организациями фактов присутствия неонацистской символики среди военнослужащих ВСУ, а также совершаемых ими зверств, вызывают сожаление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Вызывает сожаление, что уважаемые на Западе СМИ и неправительственные организации в упор не видят множество задокументированных фактов присутствия неонацистской символики в рядах ВСУ, а также совершаемых ими зверств, как бы им не хотелось заретушировать картинку, всё это у них не получается и рассыпается, потому что правду утаить нельзя, тем более такого масштаба правду", - сказала она в ходе брифинга. Захарова добавила, что бандеровцы продолжают бравировать перед камерами западных репортёров, всячески выказывая преклонение перед своими идеологическими кумирами из Третьего Рейха и демонстрируя напоказ шевроны гитлеровских карателей. "Просто за гранью история!", - заключила она. Ранее Захарова заявила, что террористы ВСУ, которых в ходе боев не постигнет справедливое возмездие за деяния в Курской области и других регионах России, будут преследоваться без срока давности.

https://ria.ru/20240822/rvio-1967786749.html

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в мире, россия, курская область, мария захарова, вооруженные силы украины